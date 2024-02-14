AFAD Başkanı Memiş'ten İliç açıklaması: 9 işçimize ulaşmak için her türlü yöntemi deniyoruz
AFAD Başkanı Okay Memiş, Erzincan’ın İliç ilçesinde Anagold firmasının işlettiği Çöpler Altın Madeni’ndeki çökme sonucu toprak altında kalan işçilere ilişkin açıklama yaptı. Memiş, "9 işçimize ulaşmak için her türlü yöntemi deniyoruz" diye konuştu.
Erzincan’ın İliç ilçesinde Anagold firmasının işlettiği Çöpler Altın Madeni’nde yığın liç maden alanının çökmesi sonucu 9 işçi toprak altında kaldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan felakette kaybolan 9 işçiye ulaşmak için her türlü yöntemi denediklerini söyledi.
Memiş, bölgede olduğunu ve çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
Ekiplerin geceden beri çalıştığını ifade eden Memiş, "Arama kurtarma ekibi sayısı yeterli. Bakanlarımız burada ve 9 işçimize ulaşmak için her türlü yöntemi deniyoruz. Bütün imkanları seferber ettik. Her şey kontrolümüz altında" dedi.
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9 İŞÇİ TOPRAK ALTINDA KALDIErzincan'ın İliç ilçesinde Anagold şirketine ait Çöpler Altın Madeni'nin bulunduğu geniş bir alanda,13 Şubat saat 14.28'te çökme meydana geldi. Madene kuş uçuşu 300 metre mesafede olan Fırat Nehri’ne doğru kayan devasa toprak yığınının, siyanür ve sülfürik asit ile yıkanmış malzemelerden oluştuğuna yönelik açıklamalar yapıldı.
Söz konusu madene 2022 yılında siyanür sızıntısı nedeniyle en üst sınırdan çevreyi kirletme cezası kesilmişti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili 4 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçük altında 9 işçi olduğunu söyledi.
Yerlikaya, "Hareket yaklaşık 200 metre yüksekliğe sahip bir yamaç boyunca oldu. Kayan kütlenin toplam hacminin şimdilik hesaplarda 10 milyon metreküp olduğu, bu kütlenin de yaklaşık 800 metre kadar hareket ettiği ve hareket hızının ortalama saniyede 10 metre olduğu öngörülüyor" açıklamasını yaptı.