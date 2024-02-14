AFAD Başkanı Memiş'ten İliç açıklaması: 9 işçimize ulaşmak için her türlü yöntemi deniyoruz

AFAD Başkanı Okay Memiş, Erzincan’ın İliç ilçesinde Anagold firmasının işlettiği Çöpler Altın Madeni’ndeki çökme sonucu toprak altında kalan işçilere ilişkin açıklama yaptı. Memiş, "9 işçimize ulaşmak için her türlü yöntemi deniyoruz" diye konuştu.

Erzincan’ın İliç ilçesinde Anagold firmasının işlettiği Çöpler Altın Madeni’nde yığın liç maden alanının çökmesi sonucu 9 işçi toprak altında kaldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan felakette kaybolan 9 işçiye ulaşmak için her türlü yöntemi denediklerini söyledi.

Memiş, bölgede olduğunu ve çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Ekiplerin geceden beri çalıştığını ifade eden Memiş, "Arama kurtarma ekibi sayısı yeterli. Bakanlarımız burada ve 9 işçimize ulaşmak için her türlü yöntemi deniyoruz. Bütün imkanları seferber ettik. Her şey kontrolümüz altında" dedi.

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