İliç'te toprak altında kalan şoförün yakını: "Birkaç gün öncesinden belirtileri varmış"

Erzincan Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen çökme sebebiyle göçük altında kalan kamyon şoförü Uğur Yıldız'ın kuzeni Hüseyin Yıldız, "Çatlamalar varmış, belirtiler varmış. Burada hiçbir yetkili gelip de ailelerle görüşmedi" dedi.

Erzincan’ın İliç ilçesinde Anagold firmasının işlettiği Çöpler Altın Madeni’nde yığın liç maden alanının çökmesi sonucu 9 işçi toprak altında kaldı.

Çökme sebebiyle göçük altında kalan kamyon şoförü Uğur Yıldız'ın kuzeni Hüseyin Yıldız, "Çatlamalar varmış, birkaç gün öncesinden belirtileri varmış. İhmal var mı yok mu bilemiyoruz. Burada hiçbir yetkili gelip de ailelerle görüşmedi" dedi.

Hüseyin Yıldız şu ifadeleri kullandı:

"Olay 14.30’da olmuş öyle bilgi aldık. Ama biz geç duyduk, 16.00 gibi duyduk öyle intikal ettik buraya. Yetkililerden bilgi alamadık, kimse bilgi vermedi ailelere. Kuzenim iki senedir evli, çocuğu yok. Burada 7-8 senedir çalışıyor zannediyorum.

Yakın arkadaşlarıyla görüşme yaptık. Çatlamalar varmış, birkaç gün öncesinden belirtileri varmış. Tabi önlem alındı alınmadı bilmiyoruz, ihmal var mı yok mu bilemiyoruz. Hiçbir yetkili ağızdan bilgi alamıyoruz, bilgi vermiyorlar. Kaymakam bey akşam bir iki defa açıklama yaptı ama detaylı bir bilgi alamadık. Burada hiçbir yetkili gelip de ailelerle görüşmedi."

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