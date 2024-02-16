AFAD bir yıl önce yapılan yardımı deprem bölgesine göndermemiş!

Doğuş Holding'in deprem bölgesine ulaştırılmak üzere AFAD'a teslim ettiği yardımlar, bir yıldır depremzedelere gönderilmedi.

İsmail ARI

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Doğuş Holding tarafından deprem bölgesine gönderilmek üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) teslim edilen kıyafetler hala deprem bölgesine ulaştırılmadı.

Yurttaşların bir yıl önce deprem bölgesine gönderilmesi için Üsküdar Belediyesi'ne teslim ettiği yardımların belediyeye ait spor salonunun otoparkından tutulduğunu BirGün ortaya çıkarmıştı. Şimdi ise yeni bir skandala imza atıldığı anlaşıldı.

6 Şubat 2023’teki deprem felaketini ardından Doğuş Holding kolilerce sıfır kıyafeti AFAD'a teslim etti. Ancak kıyafetler bir yıl boyunca deprem bölgesine gönderilmedi.

Yardım kolilerinin bir yıl boyunca AFAD’a bağlı İstanbul Yeşilköy’deki İstanbul Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü’nde tutulduğu ortaya çıktı.