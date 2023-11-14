AFAD’ın kasası vakıflara açılacak

6 Şubat’taki depremlerin ardından kurtarma çalışmalarındaki aksaklıklar nedeniyle tartışılan AFAD'ın derneklere yardım bütçesi, beşe katlanacak. Başkanlık, 2024’te “kâr amacı gütmeyen kuruluşlara” 10,4 milyon TL aktaracak.

Mustafa BİLDİRCİN

6 Şubat’taki Maraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma faaliyetlerinde yaşanan zafiyette sorumluluğu sorgulanan Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı’nın (AFAD), “kâr amacı gütmeyen kuruluşlara transfer” bütçesi dikkat çekti. Başkanlığın, depremlerin ardından cemaatlerle birlikte hareket ettiğini anımsatan CHP Milletvekili Murat Emir, AFAD bütçesinden vakıf ve dernekler için ayrılan paranın büyüklüğünü TBMM gündemine taşıdı. Emir, kamunun milyonlarca lirasının hangi vakıf ve derneklere dağıtılacağının şeffaf şekilde açıklanması gerektiğini belirtti.

AFAD, “Kar amacı gütmeyen kuruluşlar” adı altında faaliyet yürüten vakıf ve derneklere 2022’de 2 milyon 342 bin 813 TL para aktardı. 2023’ün ilk yarısında AFAD bütçesinden vakıf ve derneklere aktarılan para ise 6 milyon 86 bin TL oldu.

BÜTÇE VAKIFLARA AÇILDI

Bütçe verileri, AFAD’ın 2024 yılında vakıf ve dernekler için kesenin ağzını açacağını ortaya koydu. Buna göre, AFAD’ın 2024 yılı bütçesinin içinde, “Kar amacı gütmeyen kuruluşlara” ayrılan para kayıtlara, 10 milyon 425 bin TL olarak geçti. 2025 ve 2026 yıllarında vakıflar için ayrılması öngörülen para ise sırasıyla 12 milyon 833 bin TL ve 14 milyon 550 bin TL olarak ifade edildi.

AFAD’ın İsmailağa Cemaati, Deniz Feneri, Ensar Vakfı gibi cemaat, dernek ve vakıflarla birlikte çalışmalar yürüttüğünü de vurgulayan Emir, “Kamu yararına çalışan dernek ve vakıfların desteklenmesine kârşı değiliz. Aksine bu desteklerin daha da artması gerektiğine inanıyoruz. Ancak hiçbir denetimden geçmeyen, nereye, ne şekilde harcandığı belli olmayan bir sürecin de karşısında dururuz” dedi.

YARDIMLAR EŞİT OLMALI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın, 2023 itibarıyla AFAD bütçesinden yardım yapılan kurum ve kuruluşların isimlerini açıklaması gerektiğini kaydeden Emir, şunları söyledi:

“Bir yandan Kızılay, kendisine yakın olmayan AHBAP Derneği’ne parayla çadır satıyor diğer yandan AFAD, depremin ardından kendisinin yürütmesi gereken süreçleri, cemaatlere devrederek, bu yapılanmalara alan açıyor. Devletin bu tür kurumları eğer vakıf ve derneklere yardım yapacaksa eşit şekilde yapmalı, kayırmacılık anlayışıyla hareket etmemeli. Daha da önemlisi, harcamalarının şeffaf şekilde kontrol edilemediği cemaat gibi yapılanmaların deprem, sel, afet gibi zor zamanları fırsat bilip kendilerine alan açma çabalarına önayak olmamalı.”