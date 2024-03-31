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Afyonkarahisar'da sandık başında kavga: Muhtar bıçaklandı

Afyonkarahisar'da çıkan tartışmada bıçakla bacağından yaralanan mahalle muhtarı, hastaneye kaldırıldı.

Yerel Seçim 2024
  • 31.03.2024 16:02
  • Giriş: 31.03.2024 16:02
  • Güncelleme: 31.03.2024 16:08
Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da sandık başında kavga: Muhtar bıçaklandı
Fotoğraf: AA

Afyonkarahisar'da çıkan tartışmada bıçakla bacağından yaralanan mahalle muhtarı, hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Akçin Yörükoğlu Atilla Millik Ortaokulu'nda sandık başında görevli Y.B, Akçin Mahalle muhtarı ve adayı Halit K. (69) ile tartışmaya başladı.

Okul bahçesinde devam eden kavgada Halit K. bıçakla yaralandı. Okulda görevli polisler, olaya müdahale etti.

Ambulansla hastaneye kaldırılan muhtarın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli Y.B. gözaltına alındı.

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