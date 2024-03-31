Afyonkarahisar’da Burcu Köksal ilk kadın belediye başkanı oldu

Afyonkarahisar’da resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan Burcu Köksal ilk kadın belediye başkanı oldu

Yerel Seçim 2024 31.03.2024 22:37 Giriş: 31.03.2024 22:37

Güncelleme: 31.03.2024 22:40 Kaynak: İHA