Afyonkarahisar’da Burcu Köksal ilk kadın belediye başkanı oldu
Afyonkarahisar’da resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan Burcu Köksal ilk kadın belediye başkanı oldu
Afyonkarahisar’da resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adayı Burcu Köksal, ilk kadın belediye başkanı oldu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Av. Burcu Köksal, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 50,63 oy oranıyla seçimi birinci sırada tamamladı.
Yaklaşık 52 bin oy alan Köksal, Afyonkarahisar’ın ilk kadın belediye başkanı olma unvanına da sahip oldu.
Köksal oyların yüzde 50,63‘ünü alırken, en yakın rakibi AKP’li Hüseyin Ceylan Uluçay ise yüzde 32,02’lik oy oranıyla seçimi ikinci sırada tamamladı.
Afyonkarahisar merkezde MHP ise yüzde 10,76 oy alarak seçimi üçüncü sırada tamamladı.