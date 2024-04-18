Ağrı'da çocukları döven imam gözaltına alındı

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde öğrencilere şiddet uygulayan imam, görevden uzaklaştırılarak gözaltına alındı.

Ağrı’nın Diyadin ilesinde Kuran kursu öğrencilerini tekme tokat dövdüğü görüntüleri ortaya çıkan imam görevden alındı. Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntülerin ardından imamın gözaltına alındığı da açıklandı.



Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "Diyadin ilçemizde görev yapan bir imamın çocuklarımıza şiddet uyguladığı iddia edilen görüntüler üzerine Diyadin Kaymakamlığımızca ivedilikle inceleme ve soruşturmaya başlanılmış olup, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince adı geçen imam-hatip görevden uzaklaştırılmış ve adli mercilerimizce gözaltına alınmıştır" denildi.