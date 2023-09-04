Ağustos ayında 29 kadın katledildi!

Haber Merkezi

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun (KCDP) Ağustos ayı raporunu paylaştı. Rapora göre, Ağustos ayında 29 kadın cinayeti gerçekleşti, 21 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu. Öldürülen 29 kadından 8’i boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istemesi bahaneysiyle; 1’i bakımının zor olması, 1’i kumanda sebebiyle kavga edilmesi, 1’i ise nefret bahanesi ile öldürüldü. 18 kadının ise neden öldürüldüğü belirlenemedi.

KCDP raporunda, “18 kadının hangi bahaneyle öldürüldüğünün tespit edilememesi, kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin görünmez kılınmasının bir sonucudur. Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe; adil yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor” ifadelerine yer verildi.