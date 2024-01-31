Ahmet Davutoğlu'ndan Bekir Bozdağ'a: Kullanılmaktan bıkmaz

Meclis'te düzenlenen Saadet Partisi ile Gelecek Partisi ortak grup toplantısında konuşan Ahmet Davutoğlu, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi kararını okuyan Bekir Bozdağ hakkında, "Meclis Başkanı, ki bu tür konularda nedense hep aynı isim öne çıkarılır aynı isim kullanılır, o kullanılmaktan bıkmaz birileri de onu kullanmaktan hiç geri durmaz" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararı Meclis'te okuyan Bekir Bozdağ için "kullanılmaktan bıkmaz birileri de onu kullanmaktan hiç geri durmaz" dedi.

Saadet ve Gelecek Partisi, Meclis'te ortak grup toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Anayasa Mahkemesi'nin iki kez verdiği hak ihlali kararına rağmen Meclis'te bir ilk yaşanarak vekilliği düşürülen Can Atalay hakkında konuştu.

Davutoğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş için, "Şundan eminim Numan Kurtulmuş dahil hiçbir AK Partili Beştepe'den talimat gelmedikçe böyle bir şeyi içlerine sindiremezler ama şundan da eminim şahsiyetleri öylesine ezildi güç karşısındaki ahlaki tutarlılıkları öyle öyle örselendi ki artık herhangi bir konuda direnme güçleri kalmadı" dedi.

Atalay'ın vekilliğin düşürülmesi kararını okuyan TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ hakkında konuşan Davutoğlu, "Meclis Başkanı, ki bu tür konularda nedense hep aynı isim öne çıkarılır aynı isim kullanılır, o kullanılmaktan bıkmaz birileri de onu kullanmaktan hiç geri durmaz" değerlendirmesinde bulundu.

SAADET PARTİLİ KAYA'DAN DA TEPKİ

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya da TBMM Genel Kurulunda Can Atalay için alınan kararı "utanç ve hukuksuzluk" olarak değerlendirdi.

Kaya, "Bu utancın ve bu hukuksuzluğun iki baş mimarı vardı. Biri Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş, diğeri de görevli Meclis Başkanvekili Sayın Bekir Bozdağ. Siyasette yola çıkarken ettikleri büyük lafları, geçmiş mücadelelerini adeta çöpe atarak anayasa tanımazlığa birlikte imza attılar" ifadelerini kullandı.

Bekir Bozdağ'ın inandığı değerleri bir tarafa bırakarak görevini yerine getirdiğini söyleyen Kaya, "Bu günler gelir geçer ama bu hukuksuzluklar ve utanç sahiplerinin boynunda bir yük olarak geleceğe taşınır" dedi.​​​