Ahmet Davutoğlu’ndan ‘Kızıl Goncalar’ telefonu

Gazeteci İsmail Küçükkaya, Ahmet Davutoğlu’nun Kızıl Goncalar dizisinin yapımcısını arayarak destek verdiğini söyledi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun, tarikatları konu edildiği için hedef alınan 'Kızıl Goncalar' dizisinin yapımcısı Faruk Turgut'a aradığı belirtildi.

Halk TV sunucusu İsmail Küçükka’ya ‘kaynağından teyit ettiğini’ belirterek, Davutoğlu’nun yapıtğı görüşmeyi şöyle anlattı: "Özel haber olarak aktarayım birebir kaynağından aldığımız bir gelişme. Ahmet Davutoğlu Faruk Turgut'a, geçmiş olsun demiş, diziyi beğendiğini ifade etmiş. 'Sakın ola eleştirilerden etkilenmeyin. Önemli bir şey yapıyorsunuz. Kent muhafazakarlarının ilgisini önemsiyorum. Ben de bir akademisyenim...' Böyle bir telefon mesajı geldiğini ifade edeyim."

HEDEF GÖSTERİLMİŞTİ

Dizi, yandaş ve gerici Yeni Şafak ve Akit gazeteleri tarafından da hedef gösterilmişti.

Her iki gazete de "İslam düşmanlığını her fırsatta gözler önüne seren FOX TV için sosyal medya harekete geçti. İslam'ı, Tarikat ve Ahileri hedef alan sözlere Müslümanlar sessiz kalmadı. Skandal dizi ve yayınları yüzünden 'RTÜK FOX TV İslam düşmanlığı yapıyor' ifadeleri ile RTÜK'e çağrı yapmıştı.

Kızıl Goncalar dizisinin yapımcısı Faruk Turgut, dizinin mekan izinlerinin iptal edilmesi hakkında yaptığı açıklamada "Bize savaş açtılar ama sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu engellemeler beni 10 milyon TL'lik zarara uğratacak ama sağlık olsun. Aslanlar gibi yeni mekanlar bulacağız" demişti.