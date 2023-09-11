Air China uçağının motoru alev aldı: Singapur'a acil iniş yapıldı

Çin devlet havayolu şirketi Air China'ya ait "CA403" sefer sayılı uçağın motorlarından birinin alev almasının ardından Singapur'a iniş yapan uçaktaki yolcular tahliye edildi.

Motoru alev alan Air China uçağındaki yolcular tahliye edildi.

Singapur Sivil Havacılık Kurumundan yapılan açıklamada, uçağın, Çin'in Chengdu Tianfu Havalimanı'ndan Singapur'da bulunan Changi Havalimanı'na seyahat ettiği belirtildi.

Air China'ya ait "CA403" sefer sayılı uçağın motorlarından birinin alev almasının ardından Singapur'a iniş yapan uçaktaki 146 yolcu ve 9 kişilik mürettebatın tamamının güvenli şekilde tahliye edildiği bildirildi.

Açıklamada, 9 yolcunun tahliye sırasında kabin içine yayılan dumandan etkilendiği kaydedildi.

Air China'dan olaya ilişkin yapılan açıklamada da yangının motordaki mekanik bir arızadan kaynaklandığının tespit edildiği ve olaya ilişkin soruşturmanın hala devam ettiği bilgisi paylaşıldı.