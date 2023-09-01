Akademisyenden AKP’li rektöre açık mektup: Liyakatsiz atamalara, kişiye özel ilanlara son verin!

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi El Cerrahisi Bilim Dalı Başkanı ve Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Adıyaman, AKP’li rektör Necdet Ünüvar’a açık mektup yazdı. Mektupta üniversitenin kişiye özel ilanlar açtığı vurgulanırken kurum geleneğine uzak kişilerin atandığı belirtildi.

HABER MERKEZİ

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi El Cerrahisi Bilim Dalı Başkanı, aynı zamanda Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) önceki başkanı Sinan Adıyaman, AKP’li rektör Necdet Ünüvar’a açık mektup yazdı.



Adıyaman, mektubunda, “Size bu açık mektubu tıp fakültemizde akademik kadrolara yapılan bazı atamalarda uyguladığınız yöntemlerden duyduğum rahatsızlığı bildirmek için yazıyorum. Bilindiği gibi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, ülkemizin geçmişten gelen tıp birikimini başkente taşıyarak genç cumhuriyetimizce kurulan ilk tıp fakültesidir. Fakültemizde ilgili bölümün akademik kurullarının bilgisi ve isteği dışında yapılan kadro ilanları giderek artıyor. Ülkemizin en deneyimli, bilgili ve bilimsel niteliği yükseköğretim kadrolarından birine sahip olan kurumumuza geleceğin bilim insanları olarak yetiştirilecek gençler yerine kurum geleneğine uzak meslektaşlar atanıyor” ifadelerini kullandı.

Üniversitenin kişiye özel ilanlar açtığına ve liyakatsizliğe vurgu yapan Adıyaman’ın açık mektubunun bir bölümü şöyle:



“YÖK’ün 9 Mart 2021’de çıkardığı yönetmelikte ‘İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının kısmi veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara yer verilemez’ şartı mevcut iken ve pek çok idari yargı kararının yanında Danıştay İdari Davaları Daireler Kurulu’nun da başvuru koşullarının kişiye özel olmaması yönünde hükmettiği bir karar olmasına rağmen üniversitemizin tıp fakültesi için ilan ettiği kadrolarda ‘kişiye özel’’şartların konulduğunu görmekteyiz. Bu konuda şaibe doğuran yöntemleri kullanmamak yöneticilerin sorumluluğundadır. Benzer olumsuzlukları önlemek için tüm atamaların akademik kurulların doğrudan içinde olduğu tartışma ve karar süreçleri ile düzenlenmesi gerekir. Evrensel üniversite değerlerine uygun bir tartışma ortamı en acil ihtiyacımızdır.



Sayın Rektör, bu şekilde atamaları yapmak var olan yasalar çerçevesinde yasal olabilir. Ancak, akademik değerler ve teamüller çerçevesinde düşünüldüğünde bu atamalarda kullanılan yöntemin meşruiyeti son derece tartışmalıdır. Ayrıca rektör olarak size bu hakkı veren yasanın 12 Eylül askeri darbesinin gölgesinde yapılan Anayasa değişikliği ile verildiğini de hatırlatmak isterim. Demokratik ve özerk üniversite idealine yaklaşmaya çalışan, karar süreçlerine katılımı arttıran ve fakültemizde bilim ve eğitim ortamını güçlendiren uygulamaları beklememizin hakkımız olduğu kanısındayım.

Rektör olarak üniversitemizin bilimsel gelişimi için tutum alma sorumluluğunuzu hatırlatarak; Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kurum kimliğini zedeleyen, çalışma barışına zarar veren, nitelikli, yüksek kalitedeki eğitim düzeyini bozan ve bilim üretim ortamını olumsuz etkilediğine inandığım bu tür atamaları durdurmanın göreviniz olduğunu belirtmek isterim.”



NECDET ÜNÜVAR KİMDİR?



Menzil Cemaati’ne yakınlığıyla bilinen Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar, 2002 yılında Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı’na atandı. AKP’den dört dönem milletvekilliği de yapan Ünüvar, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 14 Ağustos 2020 tarihinde Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’ne atandı.