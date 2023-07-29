Akbelen'e giden Sarıgül'ün yurttaşa davranışı tepki çekti

CHP heyeti ile birlikte, ağaç kesimine karşı direnenlere destek amacıyla Akbelen Ormanı'na giden Mustafa Sarıgül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren bir eylemciyi kolundan çekiştirdi.

Kılıçdaroğlu ile beraberindeki heyet dün, ağaçların kesildiği ve yurttaşların direnişini sürdürdüğü Akbelen Ormanı'na gitti. Kılıçdaroğlu, Akbelen'de yurttaşları dinledikten sonra açıklamalarda bulundu ve daha sonra aracına bindi.

Yurttaşlar burada “Arabaya değil, barikata” sloganlarını atarak Kılıçdaroğlu'na ağaç katliamının gerçekleştirildiği maden sahasının önüne gidilmesini istedi. Kılıçdaroğlu, daha sonra ağaçların kesildiği maden sahasına girdi.

Bu sırada CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterenler arasında yer alan çevreci kadını kolundan çekiştirerek ittirdi.

Sarıgül'ün davranışı yurttaşların tepkisine neden oldu. Orada bulunan bir başka çevreci, "Nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Hayır, çekemezsin kolunu" ifadeleri ile Sarıgül'e tepki gösterdi.

Sarıgül, tepkilerin ardından geri adım atarak alandan uzaklaştı.