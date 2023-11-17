AKOM'dan İstanbul için fırtınalı ve yağışlı hava uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kente hafta sonu Balkanlar üzerinden soğuk ve yağışlı havanın geleceğini ve hava sıcaklığının fırtınayla birlikte 8-10 derece düşmesinin beklendiğini duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), hafta sonu Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın kente hakim olacağını ve hava sıcaklığının fırtınayla birlikte 8-10 derece düşmesinin beklendiğini duyurdu.

AKOM'un açıklamasına göre rüzgarın yarın saat 12.00'den itibaren lodos yönünden (40-60 km/saat), pazar günü saat 01.00'den itibaren karayelden (50-80 km/saat), kuzey bölgelerde kısa süreli hamlelerle tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde etkili olması öngörülüyor.

Kuzeyin soğuk havasını hızlı bir şekilde İstanbul'a taşıyacak sistem nedeniyle yarın akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarında 8-10 derece düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli sağanak cumartesi 06.00 ile pazar 20.00 saatleri arasında beklenirken, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın cumartesi 10.00 ila pazar 20.00 saatleri arasında etkili olması öngörülüyor.

Fırtınayla birlikte kış değerlerine gerileyen sıcaklıklar nedeniyle iki gün boyunca kent genelinde kuvvetli sağanak (40-60 kilogram/metrekare) geçişi yaşanması bekleniyor.

Yağışların, fırtınanın etkili olduğu kuzey bölgelerde metrekarede 80-100 kilogramın üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış ve fırtınadan dolayı yaşanabilecek su basması ve göllenmelere karşı İBB ekipleri 24 saat esasına göre hazır bekletilecek.

Vatandaşlar, ağaç ve direk devrilmesi, tabela ve çatı uçması ile fırtına nedeniyle toplu ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.