Ankara Valiliği'nden gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara Valiliği, yarın akşam saatlerinden itibaren kentin çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Hafta sonuyla birlikte yurt genelinde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor.

Ankara Valiliği de yarın akşam saatlerinden itibaren kentin çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, yarın akşam saatlerinden itibaren kentin çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği, yağışların pazar günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat! pic.twitter.com/fhGUZwJuhE — T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) November 17, 2023

Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.