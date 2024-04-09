AKP'de kriz yaratan Uçum'dan açıklama: Hakikatin ifadesinden başka bir şey değil

Van'da DEM Partili Zeydan'a mazbatasının verilmemesine tepki gösteren AKP'lilere yönelik "Tutumları kaydediliyor" sözleri parti içerisinde kriz yaratan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, "Benim yaptığım hakikatin ifadesinden başka bir şey değildir” açıklaması yaptı.

Yerel seçimde Van Belediye Başkanı seçilen DEM Partili Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının alınarak mazbatasının verilmemesiyle ilgili tepki gösteren AKP'lilere yönelik sözleri partide kriz çıkaran Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, eleştirilere yanıt verdi.

Van İl Seçim Kurulu’nun, 31 Mart yerel seçimlerinde Van’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı iki kattan fazla oy alarak açık farkla kazanan DEM Parti adayı Abdullah Zeydan yerine, tartışmalı bir hukuki süreci gerekçe göstererek mazbatayı AKP adayına vermesiyle başlayan olaylarla ilgili Cumhurbaşkanlığı Hukuk Başdanışmanı Mehmet Uçum’un tutumu tartışma konusu olmuştu. Çok sayıda AKP’li Van’daki sürece ilişkin tepkili mesajlar atmış, Uçum da tepki mesajlarına, “İktidar içinde yer aldığı kabul edilen ve neoliberal zehirle zihin dünyalarını batıcılığa teslim etmişlerin bu olayda aldıkları tutumlar kaydedildi" sözleriyle yanıt vermişti.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan da, söz konusu olayla ilgili bir yazı kaleme almış, “Mehmet Uçum’un kullandığı dilde sorun var. ‘Bu yaklaşımınız not edildi. Bu görüşleriniz kaydedildi’ falan diyen bir devlet dili kullanıyor. Üstelik bunu AK Parti’nin içine karşı yapıyor” ifadelerini kullanmıştı.

"TOPLUMUN HAFIZASI DEVLETİN ARŞİVİDİR"

Hakan, bugünkü yazısında, Uçum’dan gelen yanıtı aktardı: “Ahmet Bey. Size kıymet veririm. Önerinize de bir şey demem, ancak bunun bir ezberin etkisi olduğunu söylemek isterim. Toplumun hafızası, devletin arşivi vardır. Yaşanan olayları toplum hafızasına kaydeder, devlet arşivine not eder. Bu durum toplumsal ve siyasal bir gerçektir. Bunu herkes bilir ya da hisseder. Bu gerçeği ifade edince sorunlu olduğunu söyleyenler ya farkında değildir ya da sahtekardır. Benim yaptığım hakikatin ifadesinden başka bir şey değildir. Bundan sonra da yapabildiğim kadar hakikatin sözcüsü olmaya devam edeceğim.”

Ahmet Hakan ise, Uçum’un sözlerine yönelik şunları kaydetti:

“Yaşanan olayların toplumun hafızasına kaydedildiği saptaması çok doğru bir saptamadır. Buna hiçbir itirazım olmaz. Ancak ‘Devletin arşivi vardır, devlet arşivine not eder’ ifadesine itirazım var. Devlet adına kim arşiv tutmaktadır? Bu arşivin tutulmasındaki maksat nedir? Bir kişi, bir görüş açıkladı diye devlet niye onu arşivine kaydetmektedir. Bunun fişlemeden farkı nedir? Bunların açıklığa kavuşması gerekiyor sanırım.”