AKP'den pusulada 1. sıra yorumu

AKP YSK Temsilcisi Özel, oy pusulasında 1. sırada çıkmalarını değerlendirdi. Özel, 35 parti arasında kurada ilk sırada çıkmalarına ilişkin "Her zaman için AK Parti birinci sırada. Burada, oy pusulasında birinci sırada olmak da bizim için önemli" dedi. Özel, her siyasi partinin bütün bölgelerde seçime katılmayabileceği için sıralamanın değişebileceğini, sadece ilk sıradaki ve son sıradaki partilerin yerlerinin değişmeyeceğini belirtti.

AKP'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, "Her zaman için AK Parti birinci sırada. Burada, oy pusulasında birinci sırada olmak da bizim için önemli. Daha önemlisi de vatandaşın, gönlünde, kalbinde, sandığın başına gittiği zaman sizin ambleminizin altına oy vermesi" değerlendirmesinde bulundu.

Özel, YSK Başkanlığında 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Partisinin oy pusulasında 1. sırada yer aldığını anımsatan Özel, "Oy pusulasındaki birinci sıranın, seçmenin kolayca bulması anlamında bir önemi olabilir ama en önemlisi vatandaşın gönlünde, kalbinde birinci sıra olabilmek. Biz orada da olduğumuza inanıyoruz. Onu inşallah oy pusulalarına da yansıtırsak güzel bir neticede sonuçlandıracağız" diye konuştu.

Yerel seçimlerde büyükşehir belediye başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri için oy kullanılacağını aktaran Özel, her siyasi partinin bütün bölgelerde seçime katılmayabileceği için sıralamanın değişebileceğini, sadece ilk sıradaki ve son sıradaki partilerin yerlerinin değişmeyeceğini belirtti.