Partilerin pusuladaki yeri belli oldu: AKP kurada ilk sırayı çekti
Seçime katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri belirlendi. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında AKP 1, CHP 18, DEM Parti 9, MHP 31, İYİ Parti 2, Saadet Partisi 34, SOL Parti 3, TİP 32. sırada yer alacak.
31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerini belirlemek için Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) kura çekimi yapıldı.
35 siyasi partinin katıldığı kura çekiminde iktidar partisi AKP birinci sırayı çekti. CHP 18, DEM Parti 9, MHP 31, İYİ Parti 2, Saadet Partisi 34, SOL Parti 3, TİP 32. sırada yer aldı.
PARTİLERİN PUSULADAKİ SIRALAMASI
Siyasi partilerin pusuladaki yerleri şu şekilde:
• Millet Partisi - 26
• Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) - 31
• HÜDAPAR - 20
• Yeni Türkiye Partisi - 17
• Gelecek Partisi - 16
• SOL Parti - 3
• Hak ve Özgürlükler Partisi - 21
• Memleket Partisi - 5
• Aydınlık Demokrasi Partisi - 30
• Demokratik Sol Parti (DSP) - 7
• Adalet Birlik Partisi - 23
• Emek Partisi (EMEP) - 19
• Halkın Kurtuluş Partisi - 13
• Güç Birliği Partisi - 25
• Milli Yol Partisi - 27
• AKP - 1
• Yeniden Refah Partisi - 8
• Zafer Partisi - 12
• Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) - 18
• Ocak Partisi - 22
• Vatan Partisi - 35
• Saadet Partisi - 34
• Anavatan Partisi - 6
• Türkiye İşçi Partisi (TİP) - 32
• Bağımsız Türkiye Partisi - 15
• Anadolu Birliği Partisi - 11
• Genç Parti - 29
• Demokrat Parti - 24
• Adalet Partisi - 28
• Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) - 33
• İYİ Parti - 2
• Büyük Birlik Partisi - 4
• Türkiye Komünist Partisi - 10
• Halkların Eşitlik Demokrasi Partisi (DEM) - 9
• Türkiye Komünist Hareketi - 14