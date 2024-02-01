AKP döneminin özeti: Kamu kaynakları denize döküldü

Rize’de şehir hastanesi inşaatı için yapılan dolgu alanı 489 milyon TL’ye mal oldu. Fırtınada zarar gören dolgu alanının onarılması için 500 milyon TL daha harcanacak. Hastanenin maliyeti 9 milyar TL’yi aşıyor.

Mustafa BİLDİRCİN

AKP iktidarının uzmanlara kulak tıkayan ve bilimden uzak tavrı, kamu kaynaklarının çarçur edilmesine yol açtı. Rize’de deniz doldurularak yapımına başlanan 800 yataklı şehir hastanesinin inşaatında yaşananlar, iktidarın kamu kaynaklarına yönelik hoyrat tutumunun çarpıcı örneklerinden birini oluşturdu. Tüm eleştirilere karşın hastane için yapılan deniz dolgusunun, Kasım 2023’te yaşanan fırtınada zarar gördüğü, zarar gören alanın onarımı için ise yarım milyarlık kaynak harcanacağı öğrenildi.

YARIM MİLYAR TL HARCANDI

Rize’de yapımına devam edilen şehir hastanesinin inşa süreci yılan hikâyesine döndü. Uzmanların uyarılarını yok sayan tavır ve öngörüsüzlük, hastanenin maliyetinin 9 milyar TL’yi aşmasına neden oldu. Rize Şehir Hastanesi için denizin doldurulmasına yönelik proje, 31 Aralık 2020’de 555 bin TL karşılığında bir mühendislik firmasına çizdirildi. Projenin çiziminin tamamlanmasının ardından denizin doldurulmasına 14 Aralık 2021 tarihinde başlandı. Deniz dolgusunun maliyetinin 489 milyon 8 bin TL olduğu bildirildi. Toplam 800 yataklı planlanan hastanenin, “Tasarım gözetimi ve kontrolü” hizmeti için 16 Aralık 2022’de 639 bin TL’lik bir anlaşma daha yapıldı. Şehir hastanesinin inşaatına yönelik yapım ihalesi ise 16 Kasım 2023 tarihinde sonuçlandı. İhale kapsamında zemin iyileştirmesi ve bina yapım işlerinin gerçekleştirileceği belirtildi. Yapım maliyeti ise 8 milyar 598 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

FIRTINA HASAR VERDİ

Hastanenin yapım sürecinde harcanan para bunlarla da sınırlı kalmadı. Karadeniz genelinde Kasım 2023’te yaşanan fırtına ile yükselen dalgalar, Rize Şehir Hastanesi için yapılan deniz dolgusuna hasar verdi. Deniz dolgu alanının onarılması için genel bütçeden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na 500 milyon TL ödenek aktarıldığı belirlendi. Ödeneğin, “Dolgu alanın güçlendirilmesi” amacıyla kullanılacağı ifade edildi. Böylelikle, Rize Şehir Hastanesi için yapılan toplam harcama 9 milyar 88 milyon 202 bin TL olarak kaydedildi.