AKP iktidarı bir an önce Muğla’dan elini çekmeli

Haber Merkezi

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, ocak ayında maliye hazinesi olan 45 futbol sahası büyüklüğünde kupon arazinin satışa, bir futbol sahası büyüklüğünde orman arazisinin de ise orman sınırları dışına çıkarılmasını Meclis gündemine taşıdı.

Muğla’nın talan edildiğini söyleyen Uzun, “Muğla AKP iktidarından çok çekti. Yangınlar, kıyımlar, madenler derken şimdi de Maliye Hazinesi’ne ait alanlar son sürat satılıyor. Yok olan ormanlarımızın yerine, ağaç dikmek yerine, var olan orman arazileri orman sınırı dışına alınıyor” dedi. Son 15 günde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına dikkat çeken Uzun, “19 Ocak’ta yayımlanan Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı kararı ile 6.378,55 metrekare alan orman alanı dışına çıkarılırken, 24 Ocak’ta Resmi Gazete’deki Cumhurbaşkanı Kararı ile Bodrum, Maramaris ve Köyceğiz’de 12 parselde 325 bin 128 Metrekare Maliye Hazinesi olan alan özelleştirme kapsamında satışa çıkarıldı. Bu araziler ya denize sıfır ya da 500 metre uzaklıkta kupon araziler. Bu alanların kimlere satılacağını tahmin etmek mümkün. Bu alanlara ne yapılacak? Kaç ağaç kesilecek? Ne kadar beton dökülecek? Muğlalılar adına sormak istiyoruz. İktidar Muğla’dan elini çekmelidir” dedi.