Ormanları yok eden karar

Haber Merkezi

İktidarın ormanlık rant alanlarına çevirme heyecanı bu seferde 13 ili etkiledi. Dünkü Resmi Gazetede yer alan karara göre; 6 milyon metrekareden fazla alan, orman vasfını yitirecek. Bu alanların büyük bir kısmı ise Bursa’da bulunuyor.

8119 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Bingöl, Bursa, Elazığ, Eskişehir, Kastamonu, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Sinop, Tokat ve Zonguldak’ta toplam 6.074.411 metrekare orman arazisi orman dışına çıkarıldı. Yusuf Yavuz’un haberine göre, orman dışına çıkarılan arazilerin 4 milyon metkarelik kısmı Bursa’da yer alıyor. Ocak 2021’de yapılan düzenlemeyle üzerinde yerleşim yeri bulunan yerler ile yerleşim yeri oluşturulması uygun olan, taşlık, kayalık, verimsiz ve fiilen orman vasfı taşımayan yerler orman sınırları dışına çıkarılmasının önü açılmıştı.

Orman arazilerinin yağmalanmasının önünü açan söz konusu düzenleme, 7 Ocak 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 3413 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na dayanıyor. Düzenlemeyle, 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun Ek 16. Maddesi kapsamında ‘Orman Dışına Çıkarma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik’ yürürlüğe sokulmuştu.