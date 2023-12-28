AKP ile MHP'nin ittifak yapacağı il sayısı 29'a çıktı

AKP ve MHP’nin içerisinde yer aldığı Cumhur İttifakı’nın işbirliği yapacağı iller açıklandı. Listeye göre Erzincan’da ittifak yapılacak.

2024 yılının Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde AKP ve MHP, bazı illerde tek aday bazı illerde de kendi adayıyla yarışacak.

Yerel seçimlerde AKP ve MHP, 29 ilde ittifak yapacak. İttifak yapılacak iller arasında Erzincan’da yer aldı. Erzincan’da AKP aday çıkarmayarak MHP’nin adayını destekleyecek.

MHP’nin AKP’nin adayını destekleyeceği iller Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çanakkale, Çorum, Edirne, Giresun, Hakkari, Iğdır, Kırşehir, Muş, Rize, Siirt, Sinop, Şırnak, Tunceli, Yalova ve Zonguldak olarak açıklandı.

AKP ise 5 ilde MHP’nin adayını destekleyecek. Bu iller Erzincan, Bartın, Kars, Kırklareli ve Osmaniye olarak belirlendi.

AKP ve MHP, 22 ilde ise kendi adaylarıyla seçime dahil olacak. Bu iller Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Bayburt, Bolu, Çankırı, Düzce, Elazığ, Gümüşhane, Isparta, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kilis, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Uşak ve Yozgat olarak belirlendi.

Erzincan’da AKP ile MHP'nin ortak belediye başkan adayının ise mevcut Belediye Başkanı Bekir Aksun olması bekleniyor.