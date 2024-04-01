AKP ile MHP’nin yarıştığı kentlerde yarış nasıl sonuçlandı?

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı büyük bir bozguna uğrarken, AKP ile MHP'nin yarıştığı yerlerde sonucun ne olduğu merak konusu oldu. MHP’nin AKP ile yarıştığı 7 kentin 4'ünü kazandığı görüldü.

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı ciddi bir kan kaybına uğrarken, seçimin kazananı CHP oldu.

CHP, 11 büyükşehir belediyesi 4 yeni büyükşehir daha ekledi. AKP'den Bursa, Balıkesir ve Denizli'yi alan CHP, MHP'nin elinden de Manisa'yı aldı.

AKP ve MHP bazı seçim bölgelerinde ittifak yapmayarak ayrı ayrı adaylarla seçime girdi. Seçimlerde AKP ile MHP'nin yarıştığı yerlerde seçimin nasıl sonuçlandığı da merak konusu oldu.

MHP, AKP İLE GİRDİĞİ YARIŞTA 4 KENTİ ALDI

MHP, AKP ile yarıştığı Tokat, Karaman, Çankırı, Gümüşhane’de AKP’den belediyeyi aldı.

AKP ise MHP ile yarıştığı 7 kent arasında Karabük, Bayburt, Aksaray'ı kazanabildi.

MHP ELİNDEKİ TEK BÜYÜKŞEHRİ KAYBETTİ

Yerel seçimlerde 2019’da olduğu gibi AKP ile ittifakla giren MHP, elindeki tek büyükşehir olan Manisa’yı CHP’ye kaybetti.

AKP VE MHP'NİN GÜCÜNÜ KAYBETTİĞİ İLLER CHP'YE GEÇTİ

CHP, AKP ve MHP'nin güçlü olduğu Afyonkarahisar ve Kütahya'yı aldı.

2019’da AKP’nin, İYİ Parti adayına 3 puan fark atarak yüzde 43’le kazandığı Afyonkarahisar’da bu sefer CHP’nin adayı Burcu Köksal oyların yarısını almayı başardı. İkinci sıradaki AKP’li Hüseyin Ceylan Uluçay’ın ise yüzde 31,8 oyu var.

Kütahya'da 2019’da MHP’nin yüzde 38, AKP’nin yüzde 32 oy alırken bu sefer başa baş bir yarış vardı. Oyların yüzde 99,8’i sayılmışken CHP’li Eyüp Kahveci’nin yüzde 29,7, MHP’li Alim Işık’ın yüzde 29,16 oyu var. İki aday arasındaki oy farkı ise yalnızca 741.

AKP İLE MHP'NİN YARIŞTIĞI İLLER

Karabük: 2019’da MHP yüzde 47 ile Karabük'te kazanmıştı. Bu seçimde ise AKP’li Özkan Çetinkaya yüzde 34 oyla seçimi kazandı.

Gümüşhane: 2019’da AKP’nin yüzde 49 ile kazandığı kentte bu seçimde MHP’li Vedat Soner Başer yüzde 41,6 oyla belediye başkanı seçildi.

Tokat: AKP 2019’da yüzde 48,8 ile kazandığı kentte bu sefer yüzde 30,15 alabildi. MHP’li Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ise yüzde 54,8 oyla kazandı.

Bayburt: 2019’da MHP’nin yüzde 56 ile kazandığı kentte bu sefer kazanan AKP oldu. AKP’nin adayı Mete Memiş yüzde 39,08 oyla kazandı.