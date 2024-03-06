AKP'li Efkan Ala: Yeniden Refah artık Cumhur İttifakı'nda değil

Yeniden Refah Partisi'nin artık Cumhur İttifakı çatısı altında olmadığını söyleyen AKP'li Efkan Ala, "Seçimlere girdiği yerlerde kendisinin kazanma ihtimali yok ama CHP'nin kazanma ihtimali artıyor" dedi.

AKP Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Cumhur İttifakı'nın yerel seçim işbirliği süreci ve seçim gündemine ilişkin Anadolu Ajansı'na (AA) konuştu.

MHP ve BBP ile yapılan iş birliğini "prensipler anlaşması" olarak nitelendiren Ala, diğer partilerle de aynı prensipleri konuştuklarını ancak anlaşamadıklarını söyledi.

Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) durumundan da bahseden Ala, artık Cumhur İttifakı'nda yer almadıklarını söyledi ve "Yeniden Refah Partisinin girdiği yerlerde seçimlere kendisinin kazanma ihtimali yok ama CHP'nin kazanma ihtimali artıyor. Aslında verilen oy doğrudan CHP'nin, muhalefet partisinin belediyeyi kazanmasına yardımcı olmuş oluyor" diye konuştu.

"CHP KAZANACAKSA İTTİFAK OLAMANIN ANLAMI YOK"

Ala, şöyle devam etti:

"İttifakta çerçeve şudur: Eğer iki parti de ayrı ayrı girdiği zaman ikisinden biri kazanacaksa sorun yok. Mesela bir seçim bölgesinde ya MHP ya AK Parti kazanacak. Burada bir sorun yok. Ama iki parti de seçime girdiğinde eğer CHP kazanacaksa o zaman sorun var demektir. Eğer CHP kazanacaksa ittifak çatısı altında olmanın anlamı yok."

'DOĞRUDAN CHP'NİN KAZANMA İHTİMALİNİ ARTIRIYOR'

"O zaman artık Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı çatısı altında değil mi?" sorusu üzerine Ala, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Değil tabii. Bu çok net, açık. Yani Yeniden Refah Partisinin girdiği yerlerde seçimlere kendisinin kazanma ihtimali yok ama kendisi orada seçime girdiği için CHP'nin kazanma ihtimalini artırıyor. Aslında verilen oy o partiye de verilmiş olmuyor, doğrudan CHP'nin, muhalefet partisinin belediyeyi kazanmasına yardımcı olmuş oluyor. Çünkü bütün veriler o seçimi kazanma ihtimallerinin olmadığını gösteriyor. Bunun için artık günümüzde müneccim olmaya lüzum yok. Yani hesap ortada, durum görülüyor. Ama orada sırf seçime girdikleri için bu sefer AK Parti'nin orada seçimi riske giriyor."

'AK PARTİ'NİN YÜZDE 50 OY ALDIĞI YERİ TALEP ETMENİN ANLAMI YOK'

AKP ile YRP arasında isim vermeden olsa da seçim öncesi yapılan pazarlıklardan da bahseden Ala, şöyle konuştu:

"Bir de talepler ve öneriler burada çok önemli. Bir talepte, öneride bulunurken mutlaka hem Türkiye'nin hem milletimizin hem de partilerin kazançlı çıkıyor olması gerekir. Talepler AK Parti'nin zaten yüzde 50'den fazla oy aldığı yerlerin kendilerine verilmesi yolunda olunca bunun bir anlamı yok. Zaten yüzde 50'nin üzerinde oy alacağımız bir yeri, bir büyükşehir ya da şehri görüşme yaptığımız aynı çatı altında olma arzusunda olan partilerin birbirlerine vermelerinin ne anlamı olabilir. Mesele şehirleri topyekun olarak Cumhur İttifakı çatısı altında tutmak ve kaybetmemek. Türkiye'nin hedeflerine doğru yol alınabilsin. Burada bir anlayış farklılığı ortaya çıktı."