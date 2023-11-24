AKP'li Güler'den çalışan emeklilere ikramiye açıklaması

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, yurttaşların ve muhalefetin tepkisine neden olan emekli ikramiyesinin çalışan emeklilere verilmemesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Çalışan emeklilere de verilmesi için Cumhurbaşkanımız, Bakanlara ayrıntılı çalışma talimatı verdi" dedi.

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Fotoğraf: AA

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, teklife ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Güler, çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye verilmesine ilişkin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgili bakanlıklara çalışma talimatı verdiğini açıkladı. Güler, "Çalışan emeklilere de 5 bin lira ikramiye verilmesi için Cumhurbaşkanımız, Bakanlara ayrıntılı çalışma talimatı verdi" dedi. *** TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yasaya göre, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla emeklilere bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye verilmesi kararlaştırılmıştı. Emekli ikramiyesinin sadece çalışmayan emekliye verilmesine yurttaşlar ve muhalefet tepki göstermişti. İkramiye kasım ayının 9-15'i arasında hesaplara yatırılmıştı. Yandaş gazeteden 'ikramiye' iddiası: Çalışan emekliye de 5 bin TL verilecek Emekliye 5 bin lira ikramiyede ödeme tarihleri belli oldu