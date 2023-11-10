Emekliye 5 bin lira ikramiyede ödeme tarihleri belli oldu

Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla emeklilere bir defaya mahsus verilmesine karar verilen 5 bin liralık ikramiyenin tarihleri belli oldu. Ödemeler 11-12-13 Kasım'da yapılacak. Milyonlarca emekli yurttaşın yararlanamayacağı ikramiye, 'dul ve yetim aylığı' alanlara ise kısmi olarak ödenecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin liranın ödenmesine yarın başlanacağını bildirdi. Ödemeler 11-12-13 Kasım tarihlerinde yapılacak.

Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla sadece çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye verilmesini öngören yasa maddesi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti.

Sadece çalışmayan emekliye verileceği için tartışma konusu olan ikramiye, 'dul ve yetim aylığı' alanlara ise kısmi olarak ödenecek.

"Dul aylığı" olup çocuğu olmayanların yüzde 75, çocuğu olanların yüzde 50, "yetim aylığı' olanların ise yüzde 25 oranında ikramiyeden faydalanması bekleniyor.

Buna göre çocuklu ve 'dul aylığı' alan olan yurttaşların ödemeleri 2500 TL, 'yetim aylığı' alanların ödemelerinin ise 1250 TL'de kalacağı belirtiliyor.