AKP'li Mehmet Metiner'den seçim analizi: Nefsimize yenildik

AKP'li Mehmet Metiner, partisinin kaybettiği yerel seçim için "Nefsimize yenildik, şimdi siyasi tövbe zamanıdır" dedi.

AKP'li Mehmet Metiner, yandaş Yeni Şafak Gazetesi'nde kaleme aldığı yazıda seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Metiner, partisinin 'nefsine ve kendisine' kaybettiğini iddia etti.

AKP'nin eskisinden güçlü hale geleceğini öne süren Metiner, "Şimdi siyasi tövbe zamanıdır ve dahi gereğini yapma zamanıdır. Yeni bir başlangıç için haydi Bismillah!" ifadelerini kullandı.