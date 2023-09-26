AKP'li milletvekili, Kadın Milli Voleybol Takımı'nın fotoğrafını sansürleyerek paylaştı

AKP Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşen Gürcan, olimpiyatlara katılma hakkı elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik mesajında oyuncuların bacaklarını sansürledi.

AKP Eskişehir Milletvekili, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski bakan Ayşen Gürcan, olimpiyatlara katılmayı garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik mesajı paylaştı. Gürcan'ın paylaşımındaki fotoğrafta kadın voleybolcuların bacakları buzlandı.

Gürcan, paylaşımda kullandığı fotoğrafın altına unvanıyla beraber kendi adını ve soyadını da yazdı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda voleybol takımı için "Milletimizin gurur kaynağı oldunuz" diyen ancak iki oyuncuyu sansürleyen Gürcan'ın mesajını alıntılayan bazı kullanıcılar sansüre tepki gösterdi.

Gürcan'ın paylaşımı şöyle: