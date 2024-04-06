AKP'li vekilden başka partilerden aday olan eski AKP'lilere tehdit

AKP Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, yerel seçimlerde AKP’den aday gösterilmeyen ve başka partilerden aday olan eski AKP'lileri tehdit etti. Açıkkapı, “Bu siyasi harekette birlikte yürüyen ve bizden aday adayı olup daha sonra başka limanlara sığınanlara elbette ki hesap soracağız” dedi.

AKP Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, yerel seçimlerde başka partilerden aday olan eski AKP'lilerden hesap soracaklarını söyleyrek tehdit etti.

Yerel seçimlerde Elazığ’da AKP’den belediye başkan aday adayı olan ancak aday gösterilmeyen AKP’liler istifa ederek Yeniden Refah Partisi (YRP) ve Büyük Birlik Partisi’ne geçerek aday olmuştu.

YRP’ye geçen İbrahim Ormanoğlu Akçakiraz belde belediyesini, Ebubekir Irmak Sivrice Belediyesi'ni, Muhammet Septioğlu Palu Belediyesi'ni, BBP’den aday olan Hatif Çadırcı ise Yazıkonak Belde Belediyesi'ni kazandı.

AKP’Lİ VEKİL TEHDİT ETTİ

AKP’nin adayı Şahin Şerifoğulları’nın 65 bin 682 oy alarak Elazığ Belediyesi'ni tekrar kazanmasının ardından kent merkezinde AKP’liler kutlama yaptı.

Kutlamada konuşan AKP Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, "Sorgulayacağımız çok şey var neden başarısız olduk, kimlerin ihanetine uğradık, kimler bizi yarı yolda bıraktı bunların hesabını tabi ki sorgulayacağız. Bu siyasi harekette birlikte yürüyen ve bizden aday adayı olup daha sonra başka limanlara sığınanlara elbette ki hesap soracağız. Dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ı biz 22 yıldır yarı yolda bırakmadık yarı yolda bırakanlara da sitemimiz var" dedi.

YRP'Lİ BAŞKANDAN TEPKİ

AKP’li Açıkkapı’nın açıklamalarına tepki gösteren Yeniden Refah Partisi Akçakiraz Belediye Başkanı İbrahim Ormanoğlu ise, "Herkesin hür iradesi var ve iradesini de sandığa yansıttı. Dilinin, üslubun hoş olmadığını düşündüğümüz bazı videolarda var elimizde. Siyasi üslubun bu olmaması lazım ben hiçbir zaman kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı bir üslup kullanmadım bu sayede AK Parti’nin aldığı oyun bir buçuk katı fark attım. Bunu göremiyorlarsa kendi öngörüsüzlükleri toplumun ya da benim suçum değil. Biraz topluma inselerdi, toplumun sesine kulak verselerdi AK Parti için Elazığ’da bir hezimet olmazdı" diye konuştu.