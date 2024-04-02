AKP, Mardin’de 6 ilçedeki seçim sonuçlarına itiraz etti
AKP Mardin İl Başkanlığı, İl Seçim Kurulu’na başvurup DEM Parti’nin kazandığı 6 ilçede, sandıklarda nedeni belirtilmeden geçersiz sayılan çok sayıda oy bulunduğu gerekçesiyle itiraz etti.
Yerel seçim sonuçlarının belli olmasının ardından itiraz edilen yerlerdeki incelemeler sürüyor.
AKP, Mardin'de alamadığı bütün ilçelerdeki seçim sonuçlarına 'sandıklarda nedeni belirtilmeden geçersiz sayılan çok sayıda oy bulunduğu gerekçesiyle' itiraz etti.
AKP'nin itiraz ettiği ilçelerden DEM Parti'ye Nusaybin'de yüzde 75, Kızıltepe'de yüzde 70, Derik'te ise yüzde 61 oy çıkmıştı.
AHMET TÜRK'E MAZBATASI YARIN VERİLECEK
DEM Parti’nin kazandığı Büyükşehir dışındaki 6 ilçedeki sonuçlara, İl Seçim Kurulu’nun başvuruyu değerlendireceği belirtilirken Büyükşehir Belediyesi’ne itirazın yapılmadığı, seçimi kazanan DEM Parti’li Ahmet Türk’e yarın mazbatasının verileceği öğrenildi.