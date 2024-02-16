AKP'nin Ankara adayı Turgut Altınok, Keçiören Belediyesi işçilerine enflasyonun altında zam yaptı!

AKP'nin ABB adayı Turgut Altınok, belediye başkanlığını sürdürdüğü Keçiören Belediyesinde çalışan işçilere yüzde 35 zam yaptı.

HABER MERKEZİ

AKP ve MHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı Turgut Altınok, belediye başkanlığını sürdürdüğü Keçiören Belediyesinde çalışan işçilere enflasyonun altında, yüzde 35 zam yaptı. Keçiören Belediyesi işçileri, 5 yıldır düşük maaşla çalıştırılmalarına isyan etti.



2024 yılı zamlı maaşlarını yüzde 35’lik oran üzerinden ancak 15 Şubat’ta alabilen Keçiören Belediyesi Gıda Tüketim Malları Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bünyesindeki işçiler bu ay 23 bin TL maaş aldı. Bu ücrete 2 bin TL de yol ve yemek ücreti eklenerek işçilerin hesaplarına 25 bin TL yatırıldı.

Keçiören Belediyesi İşçilerine ocak ayında yol ve yemek dahil 18 bin 700 lira civarında maaş yatırıldı.

Oysa 2024 yılında sadece yemek ücreti aylık 4 bin 420 lira, yol ücreti ise 2 bin 888 lira olarak belirlenmişti.

Oysaki Turgut Altınok, Mansur Yavaş’ın ABB personeline yaptığı yüzde 70 zam oranını eleştirmiş, “Göreve geldiğimizde ABB personeline zam yapacağız” vaadinde bulunmuştu.

Turgut Altınok’un görevini sürdürdüğü belediye işçilerine yapmadığı zammı ABB işçilerine yapacağını söylemesi ise Keçiören’de alay konusu olmuştu.

ABB Mansur Yavaş ise yüzde 70 oranında zam yaparak “Şimdilik yüzde 70 zam yapıyoruz. Bunu söylerken, bunun da bu enflasyonist ortamda eriyeceğinden hiç şüphem yok ama daima yanınızda olacağız” demişti. ABB İşçileri şubat ayını beklemeden ocak ayında 2024 yılı zamlı maaşlarını almıştı.



Öte yandan Turgut Altınok belediyede şirket işçilerini 5 yıldır sendikasız çalıştırıyor. Kamu işçileri için 2 yılda bir yapılması gereken toplu sözleşme de henüz yapılmadı.