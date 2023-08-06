AKP'nin etkinlik yasakları sürüyor: Samsun'da kadınlar matinesine yasak

Samsun Valiliği, Bafra ve Atakum ilçelerinde düzenlenmesi planlanan "Kadınlar Matinesi" etkinliğine müsaade edilmeyeceğini duyurdu. Açıklamada, "programın toplumun milli ve manevi değerlerine aykırılık teşkil ettiği" belirtildi.

Samsun Valiliği, Bafra ve Atakum ilçelerinde düzenlenmesi planlanan "Kadınlar Matinesi" etkinliğine müsaade edilmeyeceğini duyurdu.



Samsun Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bir organizasyon firması tarafından 'Kadınlar Matinesi' adı altında ilimizde gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikle ilgili olarak vatandaşlarımız, Valiliğimize ulaşmış ve programın toplumun milli ve manevi değerlerine aykırılık teşkil ettiği, yapılmasının kamu esenliğini olumsuz etkileyeceği yönünde rahatsızlıklarını iletmişlerdir. Bu sebeple; önünüzdeki günlerde Bafra ve Atakum'da düzenlenmesi planlanan etkinliklere 5442 sayılı Kanunu'nun 11 (c) maddesi 'İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır.' uyarınca müsaade edilmeyeceği, kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya fenomeni Murat Övünç'ün, 22 Ağustos'ta Bafra'da gerçekleştirmesi planlanan Kadınlar Matinesi'yle ilgili açıklama yapan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Böyle bir etkinliğin yapılmasına müsaade etmeyiz" demişti.