AKP Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız tam demokratik meşruiyetle görevinin başındadır

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yargı krizinin ardından Yargıtay'a destek olup Anayasa Mahkemesi'ni hedef göstermesi tartışma yarattı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan'ın bu tavırla Anayasa'nın hükümlerini yok saydığını söyledi ve "Sen anayasanın hükmünü değiştirecek güçte değilsin. Halk sana bu yetkiyi vermedi. Sen bu yüzden darbecisin." dedi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise Özel'e cevaben, "Cumhurbaşkanımız tam bir demokratik meşruiyetle ve millet iradesiyle görevinin başındadır. CHP’de yeni seçilen genel başkanın ilk işi Cumhurbaşkanımızın meşruiyetine saldırmak olmuş." ifadelerini kullandı.

Güncel 10.11.2023 18:08 Giriş: 10.11.2023 18:08

Güncelleme: 10.11.2023 18:22 Kaynak: Haber Merkezi

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FOTOĞRAF: AA

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yargı krizi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anayasa Mahkemesi'ni hedef almasına yönelik sözleriyle ilgili konuştu. Çelik, “CHP’de koltukta kim oturursa otursun, mutfakta Yassıada zihniyeti var.” ifadesini kullandığı açıklamasında “Cumhurbaşkanımız tam bir demokratik meşruiyetle ve millet iradesiyle görevinin başındadır. CHP’de yeni seçilen genel başkanın ilk işi Cumhurbaşkanımızın meşruiyetine saldırmak olmuş.” dedi. ÖZEL: DARBECİSİN ERDOĞAN CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde konuştu. Erdoğan eliyle anayasal düzenin ortadan kaldırılmaya çalışıldığını vurgulayan Özgür Özel, Erdoğan'a "Sen anayasanın hükmünü değiştirecek güçte değilsin. Halk sana bu yetkiyi vermedi. Sen bu yüzden darbecisin" diyerek seslendi. Erdoğan’dan ‘yargı krizi’ açıklamaları: Yargıtay’dan yana tavır koydu, yeni Anayasa çağrısı yaptı Özgür Özel: Erdoğan liderliğinde bir kalkışmayla karşı karşıyayız