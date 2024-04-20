AKP Sözcüsü Çelik'ten DEM Parti açıklaması: "Asla kabul edilemez"

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Sur Belediyesi'nde Atatürk ve Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik, Diyarbakır ile Mardin Büyükşehir Belediye meclislerinde "İstiklal Marşı okunmadı ve Türk bayrağı kaldırıldı" iddiaları hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, "Siyaset alanı meşru bir alandır. Meşru alan içinde hareket etme yetkisi almış olanlar, yetkilerini gayrı meşru yaklaşımlar için kullanmazlar. Söz konusu çirkin yaklaşımlar içerisinde olanlara karşı tavrımız ve duruşumuz nettir" dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM) kazandığı belediyelerde yaşandığı iddia edilenlerin "kabul edilemez" olduğunu ifade etti.

AKP Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından, yerel seçimlerde DEM Parti'nin kazandığı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde Türk bayrağının kaldırıldığı, Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde İstiklal Marşı'nın okunmadığı, Sur Belediyesi'nde ise Mustafa Kemal Atatürk ile AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret edildiği iddiaları hakkında açıklama yaptı.

Çelik, açıklamasında, "Bazı DEM Parti yöneticilerinin Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Devletimizin ve milletimizin birliğini temsil eden Sn Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, bağımsızlığımızın sembolü şanlı Bayrağımıza ve İstiklal Marşımıza yönelik çirkin yaklaşımları asla kabul edilemez" dedi.

Siyaset alanının meşru bir alan olduğunu ifade eden Çelik, şunlara yer verdi: "Meşru alan içinde hareket etme yetkisi almış olanlar, yetkilerini gayrı meşru yaklaşımlar için kullanmazlar. Söz konusu çirkin yaklaşımlar içerisinde olanlara karşı tavrımız ve duruşumuz nettir. Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin değerlerini savunmaya ve bunlara dönük saldırılara karşı durmaya devam edeceğiz."