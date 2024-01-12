AKP’den taşıma oyla seçim hazırlığı

Yerel seçimlere kısa bir süre kala ‘taşıma seçmen’ iddiaları artıyor. Son olarak Diyarbakır’da 2 bin 970 seçmenin kaydırıldığı iddia edilirken Mersin Dem Parti Milletvekili Bozan, AKP eliyle ciddi bir organizasyon olduğunu belirtti.

Öncü DURMUŞ

31 Mart Yerel seçimlerine aylar kala ülkenin çeşitli illerinde taşıma seçmen vakaları ortaya çıkmaya başladı. 2019 yerel seçimlerindeki seçmen sayısının kıyaslanması ve Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı seçmen listeleri ile ikametgâh bilgilerinin karşılaştırılması sonucu birçok yerde seçmen taşındığı öne sürüldü.

Son bir haftada Iğdır, Siirt, Şırnak, Hakkâri, Mardin, Batman, Kars, Ağrı, Mersin gibi şehirlerde gündeme gelen ‘taşıma seçmen’ olayı son olarak da Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde ortaya çıktı. Mayıs seçimlerinin ardından kentte 23 bin 47 olan seçmen sayısı, 2 bin 970 kişi artarak 26 bin 17 oldu.

DEM Parti Kulp İlçe Örgütü ise konuya ilişkin İlçe Seçim Kurulu’na başvuracak. Partiden yapılan açıklamada, seçmen sayısındaki artışın normal olmadığı belirtilirken “Kazanamayacakları yerlerdeki askeri bölgelerden Kulp’a seçmen taşıyorlar. Kent sakinleri kesinlikle listeleri kontrol etmelidir” ifadeleri yer aldı.

Açıklamanın devamında 31 Mart Yerel Seçimlerinde HDP’nin 8 bin 866 oy aldığı, AKP’nin ise 7 bin 109 oy aldığı belirtilerek farkın çok az olduğunun altı çizildi.

AKP'nin 31 Mart'ta gerçekleşecek seçimleri garanti altına almak için kullandığı bu yöntem özellikle Kars, Mersin gibi bıçak sırtı bölgelerde yoğunlaştı.

Geçen gün Mersin’in Akdeniz İlçesinde 55 hanede bin 116 taşıma seçme tespit ettiklerini açıklayan DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, konuyla ilgili gerekli şikâyetleri ve başvuruları sürdürdüklerini dile getirdi.

BirGün’e değerlendirmelerde bulunan Bozan, “Geçtiğimiz yıllarda da iktidarın sıkça başvurduğu bu oyunların peşindeyiz” dedi.

Şüpheli buldukları adreslere gitmeye devam ettiklerini belirten Bozan, “Yurttaşlardan e-Devlet üzerinden de evlerinde kayıtlı seçmenleri kontrol etmelerini istiyoruz. Talepte bulunan herkes için de gerekli işlemleri uygulamaya koyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Bozan şöyle devam etti: “Muhtarlıklara askıya çıkan ve halka açık listelerle kıyaslamalar yapıyoruz. Şüpheli bulduğumuz evlerden birisinde de 72 yaşında tek başına yaşayan bir kadın vardı örneğin. Gördük ki 3 kişi daha o evde kalıyor gözüküyor. Kadın da şikâyetçi oldu tabii böyle olunca, haberi bile yok yani. Tüm bu anlattıklarım doğrudan AKP’lilerin işi.”

AKP’Lİ BELEDİYE ORGANİZE EDİYOR

Nüfus müdürlükleri aracılığıyla seçmen taşındığını aktaran Bozan, belediyeler eliyle organizasyon yapıldığını öne sürdü.

Bozan, “AKP’li Akdeniz Belediyesi muhtarlıklar üzerinden boş ve metruk evleri tespit ettiriyor. Bölgede oy potansiyelini artırmak için dışarıdan insanları böylece taşıyorlar. Ayrıca belediye çalışanlarının ve yakınlarının da T.C kimlik numaralarını talep edip bölgeyi bu şekilde dizayn etmeye çalışıyorlar. Akdeniz ilçesi dışında olanlara kimlik bilgileri karşılığında ‘sosyal yardımlaşmadan yardım alacaksınız’ diyorlar. Yani doğrudan usulsüzlüklerin tamamı AKP’lilerin eliyle gerçekleşiyor. İnsanların yoksulluğunu fırsat bilip yardım karşılığı oy potansiyeline dönüştürüyorlar” dedi.

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AYNI HİKÂYE

AKP’nin 2019 yerel seçimlerinde benzer bir taşıma seçmen operasyonları da hala hafızalarda. Ahırlarda seçmen kayıtlarının ortaya çıktığı, kolluk kuvvetlerinin AKP lehine bölgeye seçmen olarak kaydırıldığı, ölü insanların dahi seçmen gözüktüğü haberleri uzunca bir süre gündemde yerini korumuş, dönemin HDP sözcüleri bu olaylarla ilgili suç duyurularında bulunmuştu.

O dönem Şırnak İl Nüfus Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcısı olan Hekim Demir ise yaşananları kaleme aldığı mektupla itiraf etmişti. Demir, bölgedeki kolluk kuvvetlerinin AKP lehine oy vermek üzere taşındığını itiraf etmişti. Bu mektuba daha sonra erişim engeli getirilmiş ve haber yayından kaldırılmıştı.