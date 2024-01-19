AKP’li başkan da hayalet seçmen gözüküyor

Haber Merkezi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mersin İl Örgütü, 31 Mart seçimleri öncesi Akdeniz ilçesine kaydırılan seçmenlere dair parti binasında açıklama yaptı. DEM Parti Mersin İl Eşbaşkanı Reşat Aşan, "Halkın iradesini gasp edenlere karşı alandayız. Tüm bu hilelere karşı Akdeniz Belediyesi’ni geri alacağız” dedi.

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan ise, AKP’li Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ile Akdeniz İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Fil’in kayıtlarının daha önce farklı bir ilçede göründüğünü, yerel seçimler yaklaşırken kayıtlarını Akdeniz'e aldığını söyledi. Bozan, Belediye Başkanı Güktak’ın Yenişehir ilçesinde ikamet ettiğini, aile fertleri ve kendisinin de aralarında olduğu 28 seçmeni Akdeniz ilçesine bağlı Dikilitaş Mahallesi’nde bir yere taşıdığını söyledi.

Gültak’ın 14 Mayıs seçimleri sonrası kaydını Akdeniz'e aldığını belirten Bozan, "Akdeniz Belediye Başkanı, belediye seçimlerini kaybedeceğini anlamış ki kendisinin ve ailesinin oyuna muhtaç olduğunun farkında. Yani bu kadar çaresizler, bu kadar düşmüşler. DEM Parti, AKP’nin Akdeniz Belediyesi’ndeki kiracılığına son verecek” dedi.

Akdeniz Emniyet Müdürü Ebubekir Fil'in de Akdeniz'deki “hayalet seçmenlerden" olduğunu söyleyen Bozan, Fil’in Mezitli ilçesinde otururken ikametini Akdeniz ilçesindeki Siteler Mahallesi’ne taşıdığını ifade etti. "Akdeniz halkına söz veriyoruz; sizin hakkınızı yedirmeyeceğiz” diyen Bozan, usulsüz seçmen taşımalarına karşı şunları sıraladı:

• Seçmen kayıtlarına yaptığımız itirazlar üzerine şu ana kadar yapılan tahkikatların yeniden yapılması gerekmektedir.

• Usulsüz seçmen kayıtlarını yapan nüfus memurları hakkında soruşturma açılmalı ve görevden alınmalılar.

• İçişleri Bakanlığı Akdeniz İlçe Emniyet Müdürü hakkında soruşturma başlatmalı ve açığa alınmalı."