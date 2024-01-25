AKP’li belediye usulsüzlük yuvası

BirGün, müfettişlerinin AKP’li Keçiören Belediye Başkanlığı’na yönelik hazırladığı teftiş raporuna ulaştı. Raporda, belediyenin özel kalem müdürlüğü kadrosunun, “Memuriyete geçişin adresi” olduğu kaydedildi.

Mustafa BİLDİRCİN

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği’nin Keçiören Belediyesi Denetim Raporu ortaya çıktı. Mülkiye Başmüfettişi Mehmet Songur ile mülkiye müfettişleri Metin Yılmaz ve Zekeriye Göker imzalı raporda, belediyenin Ocak 2013’ten 2022 yılının ilk yarısına kadar olan iş ve işlemleri mercek altına alındı.

KPSS'SİZ MEMURLUK

Keçiören Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok ile Keçiören Belediyesi eski başkanı Mustafa Ak dönemlerinde belediyedeki özel kalem kadrosu, “Memurluğa sınavsız geçişin” adresi oldu. Rapora göre, belediyedeki tek kişilik kadrosu bulunan özel kalemliğe farklı tarihlerde toplam 14 kişi atandı. Atananların tamamı KPSS'ye girmeden memur yapıldı.

Özel kalem kadrosunun suistimal edildiğini tespit eden müfettişler, raporda şu ifadeleri kullandı:

“Teftişe tabi dönem içerisinde özel kalem müdürlüğünde yapılan atama sayısının, istisnai kadro niteliğinde olan ve özel kalem müdürlüğü kadrosunun devlet memurluğuna sınavsız bir biçimde girilmesine imkan verecek bir yönteme dönüştürüldüğü izlenimi edinilmiş olup, konu hakkında İçişleri Bakanlığı’nın 3 Haziran 2009 tarih ve 14626 sayılı genelgesinde belirtilen hususlara riayet edilmesi sağlanmalıdır.”

USULSÜZLÜĞÜN ÖYKÜSÜ

Raporda, özel kalem müdürlüğü kadrosu üzerinden memuriyete geçiş yapan bazı personelin isimleri ve hangi dönemde göreve getirildikleri de şöyle anlatıldı:

• İçişleri Bakanlığı’nın 5 Mayıs 2014 tarihli izni ile Ünal Ömer Güçlü, özel kalem olarak atandı ve memuriyete hak kazandı. Güçlü özel kalemlik görevini ise yalnızca 1 yıl 3 ay yaptı.

• 28 Ağustos 2015 tarihinde yine İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile Gökhan Bahçecik özel kalem olarak atandı ve o da yalnızca 6 ay bu görevde kaldı.

• 26 Aralık 2017 tarihinde ise Musa Aydın’ın özel kalem olarak atandığı bildirildi. Aydın’ın da bu görevde sadece altı ay kalması dikkati çekti.

• Altınok, Keçiören Belediye Başkanlığı görevine gelmesinin ardından 30 Haziran 2020 tarihinde Muhammet Akif Ayalan’ı özel kalem müdürü yaptı ve Ayalan sınavsız memuriyet şansına kavuştu. Ayalan bu görevini bir yıl sürdürdü.