Yaparsa yine AKP yapacak: Usulsüzlük, israf ve plansızlık

AKP’nin 48 il için açıkladığı adayların büyük bölümü tartışma yarattı. Partinin, “Yola devam” dediği başkan adaylarının geçmiş icraatları tepki çekti. Yeni belirlenen isimlerin ise siyasi öyküleri skandallar içeriyor.

Mustafa BİLDİRCİN

AKP, 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde yarışacak, aralarında Ankara ve İzmir’in de bulunduğu 17’si büyükşehir olmak üzere 48 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Adayların büyük bölümü, kariyer öyküleri ve icraatları ile “Tam AKP’ye yakışacak adaylar” değerlendirmelerine neden olurken aday tanıtım toplantısının oldukça coşkusuz geçtiği görüldü.

AKP, Ankara için Turgut Altınok'u, İzmir için ise Hamza Dağ’ı yarışa soktu. BirGün, AKP’nin öne çıkan belediye başkan adaylarının öykülerini derledi.

ALTINOK’TA YOK YOK

AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak duyurulan Turgut Altınok, hemen her icraatı ile “AKP dönemi siyasetçisi profili” çiziyor. Kamu kaynaklarına yönelik hoyrat tutum, Keçiören’de şiddet ve baskı ile gündeme gelen A Takımı’yla isminin anılması ve “Seks kaseti” iddiası Altınok'un siyasi kariyerinde öne çıkıyor. Altınok’un öte yandan 2017 yılında ABB Başkanlığı görevinden istifa ettirilen Melih Gökçek ile de kimi zaman şiddete dahi uzanan bir rekabeti bulunuyor.

Altınok'un, “Türkiye’nin en yüksek kulesi olacak" dediği Ankara Keçiören’deki Cumhuriyet Kulesi, “Türkiye’nin en pahalı kulelerinden” biri olmaya çok yaklaşıyor. Kulenin yılan hikâyesine dönen yapım süreci, kamu kaynaklarının ölçüsüz kullanımının en çarpıcı örneklerinden birini oluşturuyor.

GÖKKUŞAĞI HEDEFTE

AKP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Hamza Dağ’ın ismi de çok sayıda skandal ile anılıyor. Sosyal medyada dolaşıma sokulan bir videoda, otomobilde uyuşturucu madde kullandığı anlara ilişkin görüntüleri görülen AKP yöneticisi Kürşat Ayvatoğlu’nun, Hamza Dağ’ın yakın ekibinde olduğu biliniyor. İzmir’de, çocuklara dağıtılan sütlerde kullanılan gökkuşağı görselinden rahatsız olan Dağ’ın, bu konu hakkında yaptığı, “Subliminal mesaj” yorumu da halen sosyal medya hesabında duruyor. Dağ’ın danışmanlarından Murat Gaygusuz’un, kamudan aldığı ihaleler de dikkati çekiyor. Vergi kaçakçılığı, hayali ihracat gibi suçlardan hakkında yürütülen bir soruşturma ve kesinleşmiş cezası bulunduğu belirtilen Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas’ın, AKP’den milletvekilliği yaptığı dönemde akrabalarını belediyede işe yerleştirdiği öne sürülüyor.

UTANMAZLIK ABİDESİ

AKP’nin, “Yola devam” dediği Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise kamu kaynaklarına yönelik hoyrat tutumu ile tanınırken yeniden adaylığını açıklanan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün dönemi de “Bu kadarı da olmaz” dedirtiyor. Beyazgül döneminde 105,2 milyon TL maliyet ile inşa edilen Abide Köprülü Kavşağı’nda 2022 yılında yağışların ardından yaşanan sel baskınında çok sayıda yurttaşın yaşamını yitirmesi halen hafızalarda yerini koruyor.

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DEPREM BÖLGESİNDE ADAYLAR DEĞİŞTİ

AKP, deprem bölgesindeki üç büyükşehirde aday değişikliğine gitti. Buna göre, Kahramanmaraş’ta mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör yerine Fırat Görgel aday gösterildi. Depremden en fazla etkilenen illerin başında gelen Adıyaman’da da Büyükşehir Belediye Başkanı Süleyman Kılınç yerine Ziya Polat aday oldu. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yerine de yerel seçimlerde Sami Er işaret edildi.

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İLÇE BAŞKANLARI BÜYÜKŞEHRE ADAY

AKP’nin CHP yönetimde olan Adana ve Antalya Büyükşehir Belediye adayları da dikkat çekti. Daha önceki yıllarda eski bakanlar, milletvekilleri, bürokrat isimlerle seçimlere güçlü girme çabasında olan AKP, mart seçimlerine iki ilçe belediye başkanının adaylığı ile girecek. Erdoğan, Adana Büyükşehir Belediyesi için Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’i açıklarken Antalya Büyükşehir Belediyesi için Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’yü aday gösterdi. İki ilçe belediye başkanının adaylığı ise dikkat çekti.

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BÜROKRATLAR AKP’DEN ADAY

Kamuda üst düzey pozisyonlarda görev almış bürokratların da AKP’den aday gösterildiği görülüyor:

• Bolu adayı Muhammed Emin Demirkol: 2017 yılında Bolu il Sağlık Müdürlüğü görevine başladı. Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi’nde iki yıl boyunca başhekim olarak görev yaptı.

• Malatya adayı Sami Er: 2014-2019 yılları arasında T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nda Başkan Yardımcılığı ve Emlak Konut GYO’da yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. 2019 Mahalli İdareler Seçimleri’nden sonra Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak atandı.

• Diyarbakır adayı Mehmet Halis Bilden: 2008 yılında Et ve Balık Kurumu Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, 13 Mayıs 2008 tarihinden itibaren de Tarım İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğunda oturdu.