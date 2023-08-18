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AKP’li belediyeden kadınlara özel deniz turu: Erkek çocukların gelmesi yasak

AKP'li Bağcılar Belediyesi, kadınlara özel olarak gerçekleştireceğini duyurduğu özel deniz turuna erkek çocukların gelmesini yasakladı.

Güncel
  • 18.08.2023 15:16
  • Giriş: 18.08.2023 15:16
  • Güncelleme: 18.08.2023 15:24
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AKP’li belediyeden kadınlara özel deniz turu: Erkek çocukların gelmesi yasak

birgun.net

AKP'li Bağcılar Belediyesi, düzenlediği kadınlara özel deniz turuna, erkek çocukların katılmasını yasakladı.

İktidar, gerici dayatmalarına her geçen gün bir yenisini eklerken İstanbul’daki AKP’li Bağcılar Belediyesi ise yine tepki çekecek bir adım attı.

Bağcılar Belediyesi sosyal medya hesaplarından yaptığı “Denizin Keyfini Çıkarmaya Hazır Mısınız? Haydi Â-lâ Şile Kadınlar Plajına” başlıklı duyuruda “kadınlara özel” deniz turu düzenlediğini açıkladı.

Fotoğraf: Bağcılar Belediyesi / Instagram

Duyuruda, Şile’de kadınlara plajına gezi düzenleneceği, katılımın 14-65 yaş arası ile sınırlı olduğu ve erkek çocukların kabul edilmeyeceği belirtildi. 

‘ERKEK ÇOCUK KABUL EDİLMEYECEK’

Açıklamada, “Programımıza ‘erkek çocuk’ kabul edilmeyecektir. Kadınlar plajı ziyareti programına katılmak için Bağcılar'da ikamet etme zorunluluğu bulunmaktadır” denildi.

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