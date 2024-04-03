AKP’li eski bakandan Van tepkisi: Siyaset, asker ve yargı eliyle dizayn edilmemeli

Eski Bakan Hüseyin Çelik, DEM Partili Abdullah Zeydan’ın memnu haklarının geri alınmasına ilişkin yaptığı paylaşımda "Van’da olup bitenler vahimdir. Siyasetin asker ve yargı eliyle dizayn edilmesi, artık geri dönmemek üzere tarihe gömülmelidir" dedi.

AKP'nin kurucularından olan ve 58. Hükûmette Kültür Bakanlığı, 59. Hükûmette Millî Eğitim Bakanlığı Hüseyin Çelik, Van İl Seçim Kurulu'nun DEM Parti'nin büyük farkla kazandığı Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde mazbatanın AKP'li adaya verilmesine sert tepki gösterdi.

Oy çokluğu ile kabul edilen karara tepki gösteren Çelik, sosyal medya hesanbında yaptığı açıklamada "Siyasetin asker ve yargı eliyle dizayn edilmesi, artık geri dönmemek üzere tarihe gömülmelidir." dedi.

Çelik'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Ben oldum olası kayyum politikalarına karşı oldum ve hâla da karşıyım. Van’da olup bitenler vahimdir. Dem Parti'den Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen şahsın seçilme ehliyeti yoksa aday olmasına niçin müsaade ettiniz?

Siyasetin asker ve yargı eliyle dizayn edilmesi, artık geri dönmemek üzere tarihe gömülmelidir. Bu olup bitenler en çok hükümete ve Ak Parti’ye zarar veriyor. Kayyum atamalarından sonra siyasi olarak hiç bir şey elde edilmediği, aksine daha önce alınan belediyelerin de kaybedildiği ortada iken hangi akılla bu iş sürdürülür?

Van’da Dem’in 14 belediyenin hepsini alması tek başına ibret alınması gereken bir sonuçtur. Zaten ekonomik zorluklarla boğuşan Van’ı kaosa sürüklemenin bir anlamı var mı? Demokratik gösteri yapmak elbette herkesin hakkıdır. Ancak kamu malına zarar vermek, esnafa ve bütün vatandaşlara zarar verecek şiddet ve her türlü vandalizm kabul edilemez.

Hemşehrilerimi ve yetkilileri sağduyulu davranmaya davet ediyorum."

Ben oldum olası kayyum politikalarına karşı oldum ve hâla da karşıyım.

Van’da olup bitenler vahimdir.

Dem partiden Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen şahsın seçilme ehliyeti yoksa aday olmasına niçin müsaade ettiniz?

Siyasetin asker ve yargı eliyle dizayn edilmesi, artık… — Hüseyin Çelik (@hc_huseyincelik) April 3, 2024