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31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

İrade gaspı futbola yansıdı: Vanspor-Ankaraspor maçı ertelendi

Ligin 33. haftasında bugün oynanması planlanan Vanspor-Ankaraspor maçı, Van'daki irade gaspına gösterilen protestolar nedeniyle ertelendi.

Spor
  • 03.04.2024 11:33
  • Giriş: 03.04.2024 11:33
  • Güncelleme: 03.04.2024 11:52
Kaynak: DHA
İrade gaspı futbola yansıdı: Vanspor-Ankaraspor maçı ertelendi
Fotoğraf: AA

Van'da seçimi kazanan DEM Parti adayı Abullah Zeydan yerine 28 puan fark yiyen AKP adayına mazbata verilmesine tepkiler sürüyor.

DEM Parti'nin çağrısıyla irade gaspına karşı kent genelinde eylemler yapılıyor.

Şehir genelindeki protestolar nedeniyle bugün oynanması gereken Vanspor-Ankaraspor karşılaşması 17 Nisan'a ertelendi.

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