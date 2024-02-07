AKP’li Haşimoğlu 'çevre' yaptı

Çevre Ajansı’nın araç kiralama ihalesi, AKP’ye yakınlığıyla bilinen Haşimoğlu’nun şirketine gitti. Ajansa, 15,4 milyon TL'ye 10 araç kiralayan Haşimoğlu’nun kamudan aldığı ihalelerin toplam tutarı 640 milyon TL'yi aştı.

Mustafa BİLDİRCİN

24 Aralık 2020 tarihinde kurulan ve harcamaları itibarıyla tartışılan Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA), araç kiralama ihalesi düzenledi. İhale kapsamında 10 adet araç ve altı şoför kiralanacağı bildirildi. Araçların, hafta sonu ve resmi tatiller dahil 35 ay boyunca kullanılacağı belirtildi. 15 Ocak'ta düzenlenen ihale kapsamında TÜÇA, 16 milyon 496 bin 610 TL harcama öngördü. İhale dosyasını beş şirket incelese de şartnamedeki kısıtlayıcı hükümler nedeniyle ihaleye yalnızca bir şirket teklif sundu.

DİKKATİ ÇEKEN DETAY

İhaleye iki şirketin verdiği teklifin tutarının aynı olması dikkati çekti. İhaledeki iki geçerli teklifin tutarı da 15 milyon 464 bin 703 TL oldu. Geçerli tekliflerden birinin sahibi Ayder Turizm Ticaret Limited Şirketi ile 15,4 milyon TL’lik anlaşma yapıldı. İhale dosyasında kiralanacak araçların özellikleri de sıralandı. Kiralayacağı araçların tamamının C Segment olmasını isteyen idare, iki aracın en düşük 2022 model olmasını talep etti. Araçların kiralandığı Ayder Turizm’in sahibi Ahmet Haşimoğlu’nun iktidara yakınlığı dikkat çekiyor. Çok sayıda AKP’li siyasetçi ile samimi pozları olan Ahmet Haşimoğlu’nun AKP’li Rize Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu’nun kardeşi olduğu biliniyor. Şirketin Kasım 2010-Ocak 2024 döneminde aldığı kamu ihalelerinin toplam bedeli 640 milyon 219 bin 707 TL’ye ulaşıyor. Şirkete yüksek maliyetli ihaleler veren bazı kamu idareleri ve ihale bedelleri ise şöyle sıralanıyor:

• TOKİ: 167 milyon 578 bin TL

• SGK: 119 milyon 890 bin TL

• Sayıştay: 52 milyon 568 bin TL

• MEB: 47 milyon 630 bin TL

• YÖK: 31 milyon 662 bin TL