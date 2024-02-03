Yandaş olmanın mükâfatı

AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin 70 milyon TL’lik ihalesini yandaş Yeni Şafak gazetesinin bağlı olduğu Albayrak Holding aldı. Dört şirketin katıldığı ihalede sadece Albayrakların teklifi geçerli sayıldı.

İsmail ARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı olduğu dönemde büyümeye başlayan ve yandaş Yeni Şafak gazetesinin de sahibi olan Albayrak ailesinin şaibeli ihalelerine yenisi eklendi.

AKP’li Fatma Şahin’in yönettiği Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 20 Kasım 2023 tarihinde “Kent Estetiği Bünyesinde Çalıştırılmak Üzere İş Makinesi Ve Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi” adı altında bir ihale düzenledi. Dört şirketin katıldığı ihalede tek geçerli teklifi veren Yeşil Adamlar Atık Yönetimi Ve Taşımacılık Anonim Şirketi ile yaklaşık 70 milyon TL’lik sözleşme imzaladı. Albayrak Holding’e bağlı Yeşil Adamlar Şirketi’nin aldığı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ihalesi bir başka firma tarafından Kamu İhale Kurulu’na şikâyet edildi. Destan Peyzaj İnşaat Şirketi, şikâyetinde “İhale şartnamesinde başka şirketlerin teklif vermesine engel maddelere yer verildiğini, mevzuata aykırılıklar olduğunu” ifade etti. Ancak Kamu İhale Kurulu 4 Ocak’ta şirketin bu başvurusunu oy çokluğuyla reddetti. Büyükşehir Belediyesi’nin ihalelerinin büyük kısmının tartışmalı olduğunun altını çizen Şahinbey Belediye Meclisi’nin eski Meclis Üyesi CHP’li Uğur Kalkan ise şunları söyledi:

“Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ihaleleri genelde yabancıya gitmiyor. Bu seferki şanslı firma Albayraklar bünyesinde faaliyet gösteren Yeşil Adamlar Atık Yönetimi. Niye şanslı diyorum; çünkü 4 katılımcının olduğu ihalede tek geçerli teklif veren firma kendileri. Bu şanslılığı geçtiğimiz aylarda yine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nde İlaçlama Hizmetleri Şube Müdürü olan kişinin bölümüyle ilgili ihaleyi, şube müdürünün oğlunun çalıştığı firmanın kazanmasında da gördük. Bu firma ihale konusunda Antep’e yabancı bir firma değil. AKP’li Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu döneminde de dört defa ihale aldılar. Bu dört ihalenin toplamı da 200 milyon TL’nin üzerinde bir bedel yapıyor. İktidar bu ihalelerin düzeni bozulmasın diye belediyeleri kaybetmek istemiyor. Kaybettikleri belediyelerde yapılan ihalelerin; yeni dönemde nasıl daha uyguna yapıldığını hepimiz görüyoruz.”