AKP’li Turgut Altınok, hükümetin emekli maaşı zammını az buldu

AKP'nin Ankara adayı Turgut Altınnok, "Sosyoekonomik tarama yapacağız, ihtiyacı olan emeklilerimize ayda 5 bin TL vereceğiz"

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı adayı Turgut Altınok, belediye başkanlığını kazanması halinde, sosyoekonomik durumlarına bakılarak Ankara'daki emeklilere ayda 5 bin TL vereceklerini vaadetti.

Altınok, Keçiören'deki Estergon Kalesi Türk Kültür Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Burada konuşan Turgut Altınok, "Ankara'daki dar gelirli vatandaşlarımız bize güvensin, şu an Ankara Büyükşehir Belediyesinin destek verdiği kaç emeklimiz varsa, sosyoekonomik tarama yapacağız, ihtiyacı olan emeklilerimize ayda 5 bin TL vereceğiz. Bu bütçenin yüzde 10'unu geçmeyecek diğer vereceklerimizle. Biz şeffaf ihalelerle bu kaynağı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

HÜKÜMETİN ZAM KARARI

Hükümet, ekonomik durumu göz önünde bulundurularak yapılan tüm çağrılara rağmen en düşük emekli maaşını yüzde 49,5 zamla 10 bin liraya çekti. Bu zam oranına emekliler tepkili.

MURAT KURUM DA VAADETTİ

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum da benzer bir vaatte bulunmuştu. Kurum, ‘ihtiyaç sahibi emeklilere aylık 2 bin 500 TL verileceğini’ öne sürmüştü.