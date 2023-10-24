Aksaray’da işçi servisiyle kamyonet çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı
Aksaray'da lokantada çalışan işçileri taşıyan minibüsle büyükbaş hayvan taşıyan kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
İktidarın ‘iş cinayeti’ olarak görmediği trafik kazalarında binlerce işçi canından olmaya devam ediyor.
Aksaray'da işçi servisi ile büyükbaş hayvan taşıyan kamyonetin çarpıştığı kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Aksaray- Ankara kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi.
Aksaray-Ankara kara yolunun 10. kilometresinde sürücüleri henüz belirlenemeyen 68 S 0432 plakalı servis minibüsü ile 68 HL 950 plakalı kamyonet çarpıştı.
Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İşçi servisinde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 15 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.