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Aksaray’da işçi servisiyle kamyonet çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı

Aksaray'da lokantada çalışan işçileri taşıyan minibüsle büyükbaş hayvan taşıyan kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Güncel
  • 24.10.2023 09:48
  • Giriş: 24.10.2023 09:48
  • Güncelleme: 24.10.2023 09:54
Kaynak: DHA
Aksaray’da işçi servisiyle kamyonet çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı
Fotoğraf: DHA

İktidarın ‘iş cinayeti’ olarak görmediği trafik kazalarında binlerce işçi canından olmaya devam ediyor.

Aksaray'da işçi servisi ile büyükbaş hayvan taşıyan kamyonetin çarpıştığı kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Aksaray- Ankara kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi.

Aksaray-Ankara kara yolunun 10. kilometresinde sürücüleri henüz belirlenemeyen 68 S 0432 plakalı servis minibüsü ile 68 HL 950 plakalı kamyonet çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İşçi servisinde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 15 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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