Akşener: Alt tarafı bir seçim, harbe gitmiyoruz

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da gerçekleştirdiği bir seçim ziyaretinde bir yurttaşın 'seçime ayrı girme' eleştirisine tepki gösteren Akşener, siyasete başladığı yılları hatırlatarak, "Hazır ola geçmez miydik abi, yani seçmen velinimetti" diye konuştu. Siyasilerin bu durumu unuttuğunu söyleyen Akşener, "Alt tarafı bir seçim, harbe gitmiyoruz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Niğde'de partisinin belediye başkan adayı Naim Osman Erem ile esnafı ziyaret etti.

Seçim çalışmaları kapsamında Niğde'ye gelen Akşener, esnaf ziyaretlerine Şadırvan Parkı'ndan başladı.

Başkan adayı Naim Osman Erem ile dükkanları gezerek esnafla sohbet eden Akşener, burada çevredikilerle fotoğraf çektirdi.

Akşener, kendisi gibi öğretmen okulundan mezun olan bir esnafı ziyaretinde, seçimlerde zaman zaman gerilim yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Alt tarafı bir seçim, harbe gitmiyoruz. Yani seçmenin bayramı bu seçim. Dolayısıyla projeler üzerinden, vizyon üzerinden, hizmet üzerinden rekabetin olması lazımken şuculuk, buculuk üzerinden yedik birbirimizi. Ben mesela gençlere örnek olsun diye hep söylüyorum, DYP'de politikaya başladım, ANAP ile DYP kavgası var o zamanlar. Böyle cenk gibi değil yani. Kimse kimseye bıçak atmıyor. Şimdi gidersin, gelirsin dükkana, beyefendinin karşısına geçersin DYP'li olarak, başlar anlatmaya, der ki 'Şunları söylediniz, yapmadınız. Bir daha ANAP'a oy vereceğim.' Hazır ola geçmez miydik abi, yani seçmen velinimetti. Dolayısıyla biz bunu unuttuk. Canlandırabilirsek Türkiye hakikaten demokrasiyle tanışır. Hakikaten siz yani seçmen, millet o zaman kendinin patron olduğunu yeniden hatırlar. Unutuldu bu."

ANKARA'DA YURTTAŞA ÇIKIŞMIŞTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde Ankara'da gerçekleştirdiği bir ziyarette, bir yurttaşın 'seçime ayrı girme' eleştirisine tepki göstermişti.

Akşener, "Niye döndünüz?" diye soran yurttaşa, "Sizin için mi parti kurduk biz! Vermeyin kardeşim bize oy, gidin CHP'yi destekleyin, seçtirin. DEM'e teşekkür ediyorsunuz, bize küfrediyorsunuz. Hadi be!" diyerek çıkışmıştı.