Akşener, DEM Parti'yi hedef aldı: Bizim gözümüzde meşruiyeti yoktur

İYİ Parti lideri Akşener, isim vermeden DEM Parti'yi hedef aldı. DEM Parti'yi 'terör sevici' olmakla suçlayan Akşener, "Adı sürekli değişen, terörist başına duyduğu sevdası bir türlü değişmeyen sözde siyasi partinin siyasi meşruiyeti yoktur" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Konuşmasına Kuzey Irak'ta yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden 12 askeri anarak başlayan Akşener, "24 saatte 12 şehit verdiğimiz bir günde kendi evlatları için milli yas ilan etmeyen bir zihniyet ile mücadele ediyoruz. 'Terörü bitirdik' diye yalan söyleyen büyük bir basiretsizlikle mücadele ediyoruz" diye konuştu.

Devamla DEM Parti'yi hedef alan Akşener, "Adı sürekli değişen, terörist başına duyduğu sevdası bir türlü değişmeyen sözde siyasi partinin siyasi meşruiyeti yoktur" ifadesini kullandı.

HÜDAPAR'ın özerkliğin tartışılmaya açılmasını talep ettiğini anımsatan Akşener, "HÜDAPAR'ın Anayasamıza dil uzatmasına sessiz kalanlar var" dedi, partisinin ise ses çıkaran tek siyasi parti olduğunu söyledi.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"PKK terörünü aklamaya çalışanlarla mücadele ediyoruz. Haine hain diyemeyenlerle, oy kazanma uğruna sesini çıkarmayan koltuk fırsatçısı insanlarla mücadele ediyoruz. Adı sürekli değişen ama terörist başına sevdası hiç değişmeyen bir siyasi partinin bizim gözümüzde meşruiyeti yoktur.

Terörle mücadelede bile hasametin arkasına sığınan bir güçle mücadele ediyoruz. 'Terörü bitirdik' diye millete yalan söyleyen bir büyük basiretsizlikle mücadele ediyoruz. Sadece iktidarla değil haine hain diyemeyen riyakarlarla da, koltuk meraklısı fırsatçılarla da mücadele ediyoruz. Adı sürekli değişen, terörist başına duyduğu sevdası bir türlü değişmeyen sözde siyasi partinin siyasi meşruiyeti yoktur.

"TERÖRÜ AKLAMAYA KALKANLARIN MECLİS'TE YERİ YOK"

Terörü aklamaya kalkanların gazi meclisimizde yeri yoktur. Öcalan Kürtlerin bir değeridir diye yapılan açıklamaların da bu vatanın hiçbir evladında karşılığı yoktur. Kürtler, elinde on binlerin kanı olan bir teröristle bile anılamayacak değerlidir. Kürtler bu ülkenin has ve şerefli evlatlarıdır. Belli ki unutulmuş. Kürtlerin bir değeri diye anılmak istenen bu cani, binlerce masumun canına kıydı. Bu mudur Kürtlerin değeri? Bu cani beşikte uyuyan bebekleri katletti.

Buradaki asıl sorun ne Türkiye ile ne Türk milleti ne de Kürtlerle hiçbir bağlantısı bu uzaktan kumandalı değil, bunlara bu cüreti verenler. Mektubu okutanlardır. Oy uğruna şekilden şekile giren partilerdir.

İKTİDARA KAYYUM MESAJI

Buradan iktidara seslenmek istiyorum; önümüzde yerel seçimler var. Madem terörle mücadele etmek istiyrosunuz, terörle iltisaklı kişilere engel olun. Samimiyseniz kayyum meselesi üzerinden gizli pazarlıkları bırakın. Milletimizi karagöz hacivat oyunuyla oyalamayın. Bir kişinin aday olması içinden güvenlik soruşturması var. Önümüzdeki seçimler bir milat olsun. YSK milletimizin önüne terörle iltisaklı kişileri çıkarmasın. Rahatsızlığınızda ciddiyseniz kürsüde şikayet etmek yerine gereğini yapın. Biz varız hodri meydan.

Bir yanda Dem'lilere sevimli görünmek için çabalayanlar, HÜDAPAR'a susanlar var. Herkes sussa da biz İYİ Parti olarak asla susmayacağız. Bu ikiyüzlü tiyatroya asla sessiz kalmayacağız. Devletimizin bütünlüğüne Türklüğümüze dil uzattırmayacağız. Türk milelti için vasata mahkumiyet bitmiştir. Seçim için yalakalık yapanların devri bitmiştir. Haine hainliğini, çakalın çakallığını teslim etme vaktidir.

Meclis kürsüsünde bir yandan terör propagansı diğer yandan özerklik konuşması yapılıyor. Bu hasizliğe ses çıkaran ter parti İYİ Parti. Bizim dışımızda kimseden tık yok. 'Cumhuriyeti biz kurduk' diyenler susuyor. HÜDAPAR'ın Anayasamıza dil uzatmasına sessiz kalanlar var.

"FETÖ SINAVINDAN BELLİ Kİ HİÇ DERS ALMAMIŞSINIZ"

Çocuklarımızın eşit şartlarda yetişmesini sağlamak, çağın gereklerine göre eğitim vermek şarttır. Milletin istikbali için hayati öneme sahip bir sorumluluk cemaatlere devredildiğinde ne olur biliyor musunuz? Ortaya paralel bir eğitim sistemi çıkar. Tercih hakkı çocuğun elinden alınır, cemaatin eline teslim edilir.

Siz belli ki yaşadıklarımızı çabuk unutmuşsunuz. FETÖ sınavından belli ki siz hiç ders almamışsınız. Belli ki kendinize hiç vazife çıkartmamışsınız. Gerçekten kendisini dinlediğimde inanamadım. Tahmininizden öte berbat bir durum.

2024 BÜTÇESİ: ERDOĞAN TÜM SÖZLERİ UNUTMUŞ

Türkiye artık cari fazla verecek derken, cari açık rekor olarak gerçekleşti. Tüm bu inat ve yanlış politikalar milletimizi fakirleştirdi. Türkiye 2.dünya savaşında bile görülmeyen gıda krizine girdi. 2023 yılı bütçe açığı 1 trilyon 600 küsüre çıkartıldı. İşte 2024 yılı bütçesi bu şartlar altında hazırlanıldı ve geçirildi. 2024 yılı bütçe harcamaları 11 trilyon 89 milyar lira. Öyle bir açık verilmiş ki en yüksek seviye. Tarımsal destek için harcanan ödenek sadece 91 milyar lira. Çiftçiye 'ne halin varsa gör' deniliyor.

Emekliler açlık sınırının yarısı kadar aylık alıyor. 14 mayıs seçimleri öncesinde memurlara ne verdiysek aynısını emeklilere de vereceğiz diyen Erdoğan tüm sözleri unutmuş. Bu bütçede kadın da yok, ayrılan ödenek sadece 3 .8 milyar lira. Öğrencilerimizin yaşadığı burs ve yurt sorunları da yok.

"MİLLETİMİZ İKİ YUMRUĞUN ARASINA SIKIŞMIŞ DURUMDA"

(Yerel seçimler) Milletimiz iki yumruk arasına sıkışmış durumda. İddia ediyorum; milletimiz hem muhalefetin hem de iktidarın iki kulağını birden çekecek. O yüzden bayrağı biz devralacağız.

Kurulduğumuz günden beri çoraklaştıran siyasete yeniden canlılık kattık. Kimse kusura bakmasın rahatsız edeceğiz. Statükodan beslenenlerin düzenini bozduk. Bizim sırtımızdan kariyer planları yapıp teşekkürü başkalarına edenlerin planlarını bozduk. Sayemizde makamları mevkileri ceplerinde görenlerin kimyalarını bozduk. Operasyonların dümenlerin arkı arkası kesilmiyor çünkü korkuyorlar."