Akşener'den Ogün Samast'ın tahliyesine tepki: Vicdanları yaralamıştır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kırıkkale ziyaretinde gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın tahliye edilmesini değerlendiren Akşener, "Caydırıcılığın muhafaza edilmesi lazımdı. Hakikaten vicdanları yaralamıştır. Dolayısıyla da doğru bulmadığımı ifade etmek isterim" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kırıkkakle İl Başkanlığı'na yaptığı ziyaret sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Meral Akşener, bir gazetecinin, AYM'nin ihlal kararına rağmen cezaevinde tutulmaya devam edilen TİP Milletvekili Can Atalay ile ilgili TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, "TBMM kendi gündemine hâkimdir, kendi gündemi içerisinde ve kendi öncelikleri içerisinde bu konuda gereğini yapacaktır" ifadesini hatırlatarak "Sizce bunun gereği nedir?" sorusuna şu sözlerle yanıtladı:

"Numan Kurtulmuş'un gereğini yapma eylemi; o fezlekeyi Meclis'e göndermeme, Genel Kurul'a göndermeme ise katılıyorum. Kendisine yüzde 100 katıldığım yer, herhangi bir kurumun kalkıp Türkiye Büyük Millet Meclisine sopa göstermesi, parmak sallaması kabul edilebilir bir şey değildir. Çünkü milletvekillerini siz seçiyorsunuz. Seçmen seçiyor, milletimiz seçiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu milletin iradesinin bulunduğu, milletin iradesinin ve demokrasinin var olduğu bir yerdir. Ona uygun davranmak herkesin görevidir. o birinci kısma da yüzde yüz katılıyorum. Eğer 'Ben talimatla iş yapmam, onun için de göndermiyorum kardeşim' diyorsa öyle bir hakkı var çünkü. Ona da katılıyorum."

"VİCDANLARI YARALAMIŞTIR"

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı Hrant Dink'i öldüren Ogün Samast'ın tahliye edilmesi de sorulan Meral Akşener, konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Ben hukukçu değilim ama büyük bir vicdani itiraz söz konusu olunca baktım, şöyle bir durum var, yaşı küçük olduğu için 21 yıl verilmiş. Sonra bazı problemler nedeniyle 24 yıl ceza almış. Fakat Türkiye'de Hrant Dink gibi genellikle hangi yönden olursa olsun yani farklı görüşlerdeki pek çok kanaat önderinin saygı duyduğu bir ismin o dönemde; her kim olursa olsun birinin katledilmesi iğrenç bir şeydir, o başka bir şey. Ama pek çok vicdanı orta noktada, bir arada toplayan bir katletme eylemi bu. Dolayısıyla caydırıcılığın muhafaza edilmesi lazımdı. Hakikaten vicdanları yaralamıştır. Dolayısıyla da doğru bulmadığımı ifade etmek isterim. Yani sonuna kadar cezasını çekmeliydi."

KIRIKKALE BELEDİYE BAŞKAN ADAYINI İLAN ETTİ

Meral Akşener, İYİ Parti Kırıkkale Belediye Başkan Adayını Yavuz Kuzucu, Kırıkkale Yahşıyan İlçe Belediye Başkan Adayını ise Ahmet Ergin olarak ilan etti.