Rakel Dink: Yasın en ağır günlerine geri yolladılar bizi

Rakel Dink, eşi Hrant Dink'in katili Ogün Samst'ın tahliye edilmesine ilişkin, "Bir kez daha adaletsizliği yüzümüze çarpıp, yasın en ağır günlerine geri yolladılar bizi" açıklamasını yaptı.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın tahliye edilmesine tepkiler sürüyor.

Hrant Dink'in eşi Rakel Dink, Samast'ın tahliye edilmesine ilişkin ilk kez açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyeti'in 100 yılında Azınlık Hakları Konferansı'nın açılışında konuşan Dink, "Bir kez daha adaletsizliği yüzümüze çarpıp, yasın en ağır günlerine geri yolladılar bizi" dedi.

"Biz zaten yıllardır katillerle aynı havayı soluyoruz" diyen Rakel Dink, "Dink'in ölüm emrini verenlerin aramızda dolaştığını biliyoruz zaten. Sabahattin Ali'nin, İlhan Erdost'un, Zeki Tekiner'in, Uğur Mumcu'nun, Musa Anter'in katilleriyle aynı havayı soluduğumuzu bilmiyor muyuz?" ifadelerini kullandı.

Dink, şunları söyledi: "Mesele hiçbir zaman şu ya da bu kişinin 3-5 yıl fazla ya da az ceza alması değildir. İlk günden beri karanlığın sorgulanması gerektiğini söyledik. Bu davada adaletin yerini bulması ülkenin demokratikleşmesi için olmazsa olmazdır dedik."