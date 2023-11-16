Gazeteci Gökçer Tahincioğlu: Ogün Samast en az 6 yıl daha yatabilirdi

Hrant Dink’in katili Ogün Samast’ın tahliye edilmesinin ardından bir yazı kaleme alan T24 yazarı Gökçer Tahincioğlu, Samast’ın gardiyanın boğazına bıçak dayama dahil cezaevinde işlediği suçlardan 6 yıl daha ceza almasına rağmen 'yeniden suç işleme eğilimi gözlenmedi' şeklindeki kurul kararıyla erken tahliye edildiğini vurguladı.

Hrant Dink’in katili Ogün Samast’ın, cinayetten 16 sene sonra tahliye edilmesina rağmen en az 6 yıl daha fazla cezaevinde tutulmasının mümkün olduğu ortaya çıktı.

Konuya dikkat çeken T24 yazarı Gökçer Tahincioğlu; avukatların, öğrencilerin, gazetecilerin koşullu salıvermeden yararlanmasına izin vermeyen cezaevi idare gözlem kurulunun kararıyla Samast'ın serbest kaldığını ifade etti.

"YENİDEN SUÇ İŞLEME EĞİLİMİ GÖZLENMEDİ"

Tahincioğlu'nun yazısına göre Samast’ın, 2020’de cezaevinde bir gardiyanın boğazına bıçak dayama dahil cezaevinde işlediği suçlardan dolayı 5 yıl 11 ay ceza almasına rağmen, idare gözlem kurulunun “topluma adapte olabilir, yeniden suç işleme eğilimi gözlenmedi” yönündeki kararıyla koşullu salıvermeden yararlandığı anlaşıldı.

Adalet Bakanlığı’nın konuyla ilgili açıklamasında bu detayların yer almadığını vurgulayan Tahincioğlu, "Bununla birlikte mahkemeler, Samast ve Dink cinayetini organize eden isimler için 'suç örgütü' yerine 'terör örgütü' suçundan işlem yapsalardı, Samast uzun yıllar cezaevinde kalacaktı" dedi.